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    4. Sararmış yastık kılıflarını kar gibi bembeyaz yapıyor! Ter lekelerine en etkili çözüm

    Sararmış yastık kılıflarını kar gibi bembeyaz yapıyor! Ter lekelerine en etkili çözüm

    02.09.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sararmış yastık kılıfları görüntüsüyle can sıkıcı olabiliyor. Uyku sırasında terlemek, ağız suyunun akması, yağlı saç gibi nedenler yastıkların kirlenmesine sebep vererek sararmış bir görüntü ortaya çıkarıyor. Evde deneyeceğiniz temizlik yöntemiyle yastık kılıflarınızı kar gibi bembeyaz yapabilirsiniz.

    Sararmış yastık kılıfları bazen ne kadar yıkanırsa yıkansın sararmış görüntüsüyle kalmaya devam ediyor. Yastık kılıfının içine işleyen ter, yağ, tükürük gibi etkenler yastık kılıfının sararmasına neden oluyor. Sararmış yastık kılıflarını beyazlatmak için bu temizlik tüyolarını denemelisiniz.

    SARARMIŞ YASTIK KILIFLARI NASIL BEYAZLATILIR?

    Malzemeler

    • 1/2 su bardağı sirke
    • 1 su bardağı oksijenli su (Eczanelerden temin edebilirsiniz.)
    • 1/2 su bardağı boraks
    • 1/2 su bardağı çamaşır deterjanı (Evde her zaman kullandığınız deterjanı kullanabilirsiniz.)

    yıkama

    NASIL UYGULANIR?

    Yastığınızın sığabileceği bir büyüklükte leğen hazırlayın. Leğenin içine sirkeyi ve oksijenli suyu aktarın. Ardından leğene yastığı koyduğunuzda taşmayacak miktarda su koyun ve malzemeleri güzelce karıştırıp yastığı bu karışıma bastırın. Yastığı bu şekilde en az 2-3 saat bekletin. Yastığın tüm lekeli bölgelerinin suyu çektiğinden emin olun.

    Bu süre içinde oksijenli su beyazlatıcı etkisiyle, sirke de yine doğal bir dezenfektan olarak iş görecek ve yastıktaki lekelerin bir kısmının çıkmasını bir kısmının da yumuşamasını sağlayacaktır.

    ös

    Ardından yastığı leğendeki suyun içinden çıkarıp güzelce suyunu düzdürün ve çamaşır makinesine aktarın. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne hem deterjanı hem de boraksı koyun. (Eğer bu ölçüler fazla gelirse aynı oranda deterjanı ve boraksı azaltarak da kullanabilirsiniz.) Çamaşır makinenizi ön yıkamalı uzun bir programda çalıştırın ve yastığı yıkamaya bırakın.

    Son olarak çamaşır makinesinden pırıl pırıl çıkacak olan yastığınızı güzelce kurutmayı unutmayın.

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