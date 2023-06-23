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Sararmış yastıklarınız bu yöntemle artık tertemiz! Kar gibi yastıklar için kalıcı çözüm

23.06.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık kullanılan ancak temizlik konusunda gözden kaçan yastıklar, aslında hijyenik tutulması gereken önemli eşyalardan bir tanesi. Farklı nedenlerden dolayı sararan yastıkları ilk günkü beyazlığına kavuşturmanın ise çok basit bir yöntemi bulunuyor. İşte sararmış yastıkları kar gibi beyaz yapacak yönteme dair detaylar…

Sararmış yastıklarınız bu yöntemle artık tertemiz! Kar gibi yastıklar için kalıcı çözüm

Her gün kullandığımız yastık ve yorganlar çok sık kirleniyor. Çok çabuk kirlenen bu eşyalarda zamanla sararmalar meydana gelebiliyor. Yastığında oluşan sarı lekeleri gören birçok kişi temizlense de çıkacağını düşünmediği için doğrudan atıp yeni alması gerektiğini düşünüyor.

YASTIKLARINIZI ATMAYIN! MUTLAKA YIKAYIN

Gece boyu üzerinde uyuduğumuz yastıklar, vücuttaki ter ve yağı emer ve renk değişikliklerine sebep olur. Aynı zamanda uzun süre yıkanmayan yastıklar, toz ve kiri de çekerek yapışmasına neden olur.

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Yastıkları düzenli olarak yıkamak, toz ve kirden arınarak alerjilere karşı da önlem olur. Yastıkların üzerindeki sarı lekeler, yüz ve kafa bölgesindeki yağların uzun süreler temasından da kaynaklanır. Aynı şekilde kullanılan saç ve kozmetik ürünlerinin de yastıkla teması bu lekelerin sebebi olabilir.

SİRKE VE OKSİJENLİ SU

Eğer suda bekletme özellikli çamaşır makineniz varsa bu temizleme işi çok kolaylaşıyor. Bu lekeleri temizlemek için sirke ve oksijenli su yeterli. Ancak beyaz olmayan yastık ve yorganlar için oksijenli su kullanmamalısınız.

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Lekeli yastık ve yorganlarınızı makinenize yerleştirdikten sonra makinenin içine yarım su bardağı sirke ve 1 su bardağı oksijenli suyu eklemeniz yeterli. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan 1-2 saat bekletin. Bu beklemenin sonunda yarım su bardağı çamaşır deterjanı ve yarım su bardağı boraks ekleyerek ön yıkamalı uzun programda yıkayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU VE BORAKS

Lekeleri çıkarmak için temel olarak aynı şeyi yapmak yeterli olacaktır, ancak normal deterjanınızın yanı sıra 1/2 ölçek çamaşır suyu ve 1/2 ölçek boraks eklerseniz, lekelerin çıkmasını kolaylaştırabilirsiniz.

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OKSİJENLİ SU VE KARBONAT

Öncelikle bir yemek kaşığı oksijenli su ve üç yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Karbonat eridikten sonra birkaç damla bulaşık deterjanı ilave edin ve karıştırın. Boş sprey şişesine koyacağınız bu karışımı yatak ve yastıkların sarı bölgelerine püskürtün ve bekletin. Daha sonra bez yardımıyla silin ve ıslak bölge kuruduktan sonra süpürgeyle çekin.

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