"Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında İngiliz aktör ve yönetmen Tim Roth'a, "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü takdim edildi.

Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen festivalin 5. gününde kırmızı halıda boy gösteren ünlü aktör, Saraybosnalı sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ödülünü, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'dan alan Roth, yaptığı açıklamada, festivale, Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yoğun tavsiyeleri üzerine geldiğini anımsatarak, "İki, üç yıldır beni festivale gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu festivalin gençler ve sinema dünyasının başarılı isimleri için muhteşem bir etkinlik olduğunu söyledi." diye konuştu.

"Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü, bu yıl, 1996 yılında "Rob Roy" filmindeki rolüyle BAFTA En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü alan Roth'un yanı sıra İnarritu'ya ve Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ile Fransız aktris İsabelle Huppert'e verildi.

- Festivalde bu yıl 53 film yarışıyor