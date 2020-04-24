HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen

Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da deniz trafiğinin azalması, balık avı yasağının ardından yunuslar daha sık görülmeye başladı. Yunuslar bugün Fatih Sarayburnu'nunda sahile yakın noktalarda ortaya çıktı.

Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da peşlerinden giderek onlara eşlik ettikleri görüldü. Uzun süre sahile yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı?
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu
1/
Anahtar Kelimeler:
istanbul yunus yunus balığı

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Diğer Haberler
Düzce iftar saati 2020: Düzce iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Düzce'da iftara ne kadar kaldı?

Türkiye'de normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

Diyarbakır iftar saati 2020: Diyarbakır iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı?

Denizli iftar saati 2020: Denizli iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Denizli'de iftara ne kadar kaldı?

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Çorum iftar saati 2020: Çorum iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Çorum'da iftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.