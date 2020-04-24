Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen

Dans edercesine birbirleriyle y\u00fczen yunuslar, g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturdu. \u00c7ok say\u0131da mart\u0131n\u0131n da pe\u015flerinden giderek onlara e\u015flik ettikleri g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Uzun s\u00fcre sahile yak\u0131n \u015fekilde y\u00fczen yunuslar daha sonra g\u00f6zden kayboldu.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Hepimiz t\u00fcketiyoruz ama... Yaz aylar\u0131na dikkat!Diyarbak\u0131r'da iftara ne kadar kald\u0131? Ac\u0131mas\u0131z vir\u00fcs\u00fcn son kurban\u0131 29 g\u00fcnl\u00fck bebek oldu