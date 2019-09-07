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"Sarı bezli" ev kadınlarına kitap kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yazarlara imzalattığı kitapları ev kadınlarına destek olmak için hediye eden Cemile Türkmen, kurduğu Sarı Bezli Kadınlar platformu ile daha çok kadına ulaşmak istiyor - Cemile Türkmen: - "Elinde her sarı bez olan kadın sadece temizlik yapmak istemiyor, okumak da istiyor, tiyatroya gitmek de istiyor. İşte onlara bir olanak sunmak lazımdı" - "Köy okullarına da ulaştık. Sosyal medyada ikinci el kitap kardeşliğini etkinliğini paylaşınca biraz daha çoğaldı, 35 okul ve kuruma ulaştık"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Özel bir firmada kimyager olarak çalışan Cemile Türkmen, evlerde temizlik için kullanılan sarı bezden esinlenerek kurduğu "Sarı Bezli Kadınlar" platformu ile ev kadınlarının kitap okumasına destek oluyor.

Ev kadınlarının daha fazla kitap okuması için elini taşın altına koyan Cemile Türkmen, kurduğu "Sarı Bezli Kadınlar" (SBK) platformu ile sosyal medya üzerinden kadınlarla iletişime geçiyor. Kitap yazarlarından kitaplarını imzalatarak alan ve daha sonra bunları ev kadınlarına hediye eden Türkmen, gönüllü olarak yaptığı bu faaliyette tek başına çabalıyor.

SBK ilerledikçe kitaplarını ve kütüphanesini bağışlamak isteyenlerin de olduğunu söyleyen Türkmen, sadece kadınlara değil, ihtiyacı olan köy okullarından gelen talepleri de değerlendirerek bağışçılarla kitaba ihtiyacı olanlar arasında köprü kuruyor. Kitapların toplanmasından kargolanmasına, ihtiyacı olana ulaşmasına kadar birçok aşamayı tek tek takip eden Türkmen, düzenlediği seminerlerle de kadınlara ulaşmayı başarıyor.

Platformun adının neden "Sarı Bezli Kadınlar" olduğunu açıklayan Türkmen, "Kendi annemden örnek vereyim, bir ev hanımı ve elinde sarı bez ile her yeri siliyor. Ben işten geldiğimde evi toparlarken direkt sarı bez kullanıyorum. Çalışan, çalışmayan, üreten, üretmeyen her kadının elinde sarı bez var. Bizler okuyoruz, ancak bir ev hanımı da kitap okumak istiyor, tiyatroya gitmek istiyor, fakat fırsat buldukça gitmeye çalışıyor. Aslında onu anlatmaya çalıştım, elinde her sarı bez olan kadın sadece temizlik yapmak istemiyor. Birçoğunun imkanı olmayabiliyor ya da imkanı olsa da kitabı ihtiyaç listesinin en sonuna bırakıyor. İşte onlara bir olanak sunmak lazımdı. SBK bu amaçla başladı." ifadelerini kullandı.

- Yazarların imzalı kitaplarını okuyucuya ulaştırıyor

8 Mart Dünya Kadınlar gününde projeye başladığını belirten Türkmen, "Projeye ilk başladığımda yazar bir arkadaşım kendi kitaplarını imzalayarak hediye etti. Bu kitapları kadınlara hediye ettim. Daha sonra, sevdiğim yazarların kitaplarını alarak hediye etmeye başladım. Benimle iletişime geçen yazarlar oldu, 'Size kitap göndermek istiyoruz' şeklinde mesajlar geldi. Ben de kabul ettim ve kitapları imzalatarak göndermelerini rica ettim. Böylece SBK gelişmeye başladı. Yayınevlerine ve yazarlara sosyal medya aracılığıyla ulaşıp kendilerinden imzalı kitaplarını göndermelerini ve bunları okuyuculara ulaştıracağımı ifade ettim. Kitapları yazarlara imzalattıktan sonra internetten online çekiliş sistemi var. O sistemi kullanarak sosyal medyadaki isimleri belirliyoruz ve çekilişten bir gün sonra kitapları ya da biletleri kargo yapıyorum. Kargo bedeli vesaire bana ait. Okurlardan, kitap ve biletler ellerine geçince bana görsellerini göndermelerini rica ediyorum." diye konuştu.

- İmece usulü ikinci el kitap kardeşliği

Sadece imzalı kitapları değil, insanların bağışladığı ikinci el kitapları da okurlara ulaştıran Türkmen, şöyle devam etti:

"SBK kurulduktan sonra birçok okurdan kitap talebi geldi. İlk başlarda kitapları kendim alarak gönderiyordum. Ancak talep çoğaldıkça kendim yeterli adet göndermekte zorlanmaya başladım çünkü aynı zamanda güncel kitaplardan da alarak okunması için hediye ediyordum. Ben de ikinci el kitap kardeşliği başlattım ve bu kitapları sunmaya başladım. İnanılmaz fazla bir talep geldi ve böylece imece usulü bir ikinci el kitap kardeşliği oluştu."

Sadece ev kadınlarına değil ayrıca köy okullarına da kitap yardımında bulunan Türkmen, "Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde 11 köy okuluna kitaplar gönderdim ilk başta. Sosyal medyada ikinci el kitap kardeşliğini etkinliğini paylaşınca biraz daha çoğaldı ve büyüyerek, 35 okul ve kuruma ulaştık. Talep sayısı gittikçe artıyor ve şu an daha listede kitap gitmesi gereken 7 daha okul var. Ancak göndermek isteyen sayısı yaklaşık 60 kişi." dedi.

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Cemile Türkmen kitap Sarı Bezli Kadınlar

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