"Sarı bezli" ev kadınlarına kitap kampanyası

Platformun adının neden "Sarı Bezli Kadınlar" olduğunu açıklayan Türkmen, "Kendi annemden örnek vereyim, bir ev hanımı ve elinde sarı bez ile her yeri siliyor. Ben işten geldiğimde evi toparlarken direkt sarı bez kullanıyorum. Çalışan, çalışmayan, üreten, üretmeyen her kadının elinde sarı bez var. Bizler okuyoruz, ancak bir ev hanımı da kitap okumak istiyor, tiyatroya gitmek istiyor, fakat fırsat buldukça gitmeye çalışıyor. Aslında onu anlatmaya çalıştım, elinde her sarı bez olan kadın sadece temizlik yapmak istemiyor. Birçoğunun imkanı olmayabiliyor ya da imkanı olsa da kitabı ihtiyaç listesinin en sonuna bırakıyor. İşte onlara bir olanak sunmak lazımdı. SBK bu amaçla başladı." ifadelerini kullandı.

- Yazarların imzalı kitaplarını okuyucuya ulaştırıyor

8 Mart Dünya Kadınlar gününde projeye başladığını belirten Türkmen, "Projeye ilk başladığımda yazar bir arkadaşım kendi kitaplarını imzalayarak hediye etti. Bu kitapları kadınlara hediye ettim. Daha sonra, sevdiğim yazarların kitaplarını alarak hediye etmeye başladım. Benimle iletişime geçen yazarlar oldu, 'Size kitap göndermek istiyoruz' şeklinde mesajlar geldi. Ben de kabul ettim ve kitapları imzalatarak göndermelerini rica ettim. Böylece SBK gelişmeye başladı. Yayınevlerine ve yazarlara sosyal medya aracılığıyla ulaşıp kendilerinden imzalı kitaplarını göndermelerini ve bunları okuyuculara ulaştıracağımı ifade ettim. Kitapları yazarlara imzalattıktan sonra internetten online çekiliş sistemi var. O sistemi kullanarak sosyal medyadaki isimleri belirliyoruz ve çekilişten bir gün sonra kitapları ya da biletleri kargo yapıyorum. Kargo bedeli vesaire bana ait. Okurlardan, kitap ve biletler ellerine geçince bana görsellerini göndermelerini rica ediyorum." diye konuştu.