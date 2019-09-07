"Sarı bezli" ev kadınlarına kitap kampanyası

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Özel bir firmada kimyager olarak çalışan Cemile Türkmen, evlerde temizlik için kullanılan sarı bezden esinlenerek kurduğu "Sarı Bezli Kadınlar" platformu ile ev kadınlarının kitap okumasına destek oluyor. Ev kadınlarının daha fazla kitap okuması için elini taşın altına koyan Cemile Türkmen, kurduğu "Sarı Bezli Kadınlar" (SBK) platformu ile sosyal medya üzerinden kadınlarla iletişime geçiyor. Kitap yazarlarından kitaplarını imzalatarak alan ve daha sonra bunları ev kadınlarına hediye eden Türkmen, gönüllü olarak yaptığı bu faaliyette tek başına çabalıyor. SBK ilerledikçe kitaplarını ve kütüphanesini bağışlamak isteyenlerin de olduğunu söyleyen Türkmen, sadece kadınlara değil, ihtiyacı olan köy okullarından gelen talepleri de değerlendirerek bağışçılarla kitaba ihtiyacı olanlar arasında köprü kuruyor. Kitapların toplanmasından kargolanmasına, ihtiyacı olana ulaşmasına kadar birçok aşamayı tek tek takip eden Türkmen, düzenlediği seminerlerle de kadınlara ulaşmayı başarıyor.

Platformun adının neden "Sarı Bezli Kadınlar" olduğunu açıklayan Türkmen, "Kendi annemden örnek vereyim, bir ev hanımı ve elinde sarı bez ile her yeri siliyor. Ben işten geldiğimde evi toparlarken direkt sarı bez kullanıyorum. Çalışan, çalışmayan, üreten, üretmeyen her kadının elinde sarı bez var. Bizler okuyoruz, ancak bir ev hanımı da kitap okumak istiyor, tiyatroya gitmek istiyor, fakat fırsat buldukça gitmeye çalışıyor. Aslında onu anlatmaya çalıştım, elinde her sarı bez olan kadın sadece temizlik yapmak istemiyor. Birçoğunun imkanı olmayabiliyor ya da imkanı olsa da kitabı ihtiyaç listesinin en sonuna bırakıyor. İşte onlara bir olanak sunmak lazımdı. SBK bu amaçla başladı." ifadelerini kullandı. - Yazarların imzalı kitaplarını okuyucuya ulaştırıyor 8 Mart Dünya Kadınlar gününde projeye başladığını belirten Türkmen, "Projeye ilk başladığımda yazar bir arkadaşım kendi kitaplarını imzalayarak hediye etti. Bu kitapları kadınlara hediye ettim. Daha sonra, sevdiğim yazarların kitaplarını alarak hediye etmeye başladım. Benimle iletişime geçen yazarlar oldu, 'Size kitap göndermek istiyoruz' şeklinde mesajlar geldi. Ben de kabul ettim ve kitapları imzalatarak göndermelerini rica ettim. Böylece SBK gelişmeye başladı. Yayınevlerine ve yazarlara sosyal medya aracılığıyla ulaşıp kendilerinden imzalı kitaplarını göndermelerini ve bunları okuyuculara ulaştıracağımı ifade ettim. Kitapları yazarlara imzalattıktan sonra internetten online çekiliş sistemi var. O sistemi kullanarak sosyal medyadaki isimleri belirliyoruz ve çekilişten bir gün sonra kitapları ya da biletleri kargo yapıyorum. Kargo bedeli vesaire bana ait. Okurlardan, kitap ve biletler ellerine geçince bana görsellerini göndermelerini rica ediyorum." diye konuştu.