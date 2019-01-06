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Sarıkamış şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:39 | Son Güncelleme

Enver Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik, ’Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor’ sloganıyla Allahuekber Dağları’nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Kar yağışı altındaki yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Türkiye’nin birçok kentinden Kars’ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağları’na çıktılar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar toplandı.
Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde otobüslerle zirveye bırakılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına geldi.
Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılıyor.
Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Toplanma alanına giden 7'den 70'e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik önlemi alan jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.
65 yaşındaki Nazime Toptaş, yürüyüşe katıldıklarını belirterek "Şehitler için yaşıyoruz, şehitler için öleceğiz, onlar için buradayım. 65 yaşındayım, İstanbul'dan geldim. İyi ki geldim, dualarımız onlarla." dedi.
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Sarıkamış Şehitleri anma töreni Kars

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