Bu yöntemlerle sarımsakları aylar boyunca taze tutabilirsiniz! Sarımsakları soyun ve...

Yemek yaparken sarımsak her daim lazım olduğu için genelde stoklarız. Peki, bu sarımsakları nasıl saklamalıyız? Özellikle her defasında sarımsak soymakla uğraşmak istemiyorsanız bu yöntemlere bayılacaksınız! Ayıklanmış sarımsakları saklama yöntemleri her yemeğine ille bir diş atan sarımsak aşıklarının çok işine yarayacak.

SOYULMAMIŞ SARIMSAKLARI ÖRÜN!

Sarımsaklarınızı henüz soymadıysanız ve bu şekilde muhafaza etmek istiyorsanız, birazdan bahsedeceğimiz adımları uygulayabilirsiniz. Hatta bazen dışarıdan aldığınız sarımsakların zaten örülmüş olduğunu da görmeniz mümkün.

Özellikle sapları uzun olan sarımsakları almayı tercih edin.

Her bir sarımsak dalını sap kısımlarından saç gibi birbirine örün.

Ördüğünüz sarımsakları bozulmaması ve filizlenmemesi için nemden ve sıcaktan uzak, karanlık bir yerde saklayın.

SOYULMUŞ SARIMSAKLARI BUZLUKTA SAKLAYIN

Daha sonra sarımsak soymakla uğraşmamak için bir seferde hepsini soyup o şekilde saklamak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.