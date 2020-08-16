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Bu yöntemlerle sarımsakları aylar boyunca taze tutabilirsiniz! Sarımsakları soyun ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sarımsak yemeklerimizin olmazsa olmazı, adeta mutfağın yıldızı. Çok kullandığımız için de tek seferde bolca sarımsak alıyoruz ki, evimizde bulunsun. Peki, çok çok aldığımız bu sarımsakları bozulmadan en uzun nasıl saklarız? Sarımsaklar boşa gitmesin diye soyulmuş, soyulmamış her haldeki sarımsakları muhafaza etmenin farklı yöntemlerini açıklıyoruz. Bunları öğrendikten sonra sarımsak stoklamak çok daha kolay olacak.

Bu yöntemlerle sarımsakları aylar boyunca taze tutabilirsiniz! Sarımsakları soyun ve...

Yemek yaparken sarımsak her daim lazım olduğu için genelde stoklarız. Peki, bu sarımsakları nasıl saklamalıyız? Özellikle her defasında sarımsak soymakla uğraşmak istemiyorsanız bu yöntemlere bayılacaksınız! Ayıklanmış sarımsakları saklama yöntemleri her yemeğine ille bir diş atan sarımsak aşıklarının çok işine yarayacak.

SOYULMAMIŞ SARIMSAKLARI ÖRÜN!

Sarımsaklarınızı henüz soymadıysanız ve bu şekilde muhafaza etmek istiyorsanız, birazdan bahsedeceğimiz adımları uygulayabilirsiniz. Hatta bazen dışarıdan aldığınız sarımsakların zaten örülmüş olduğunu da görmeniz mümkün.

  • Özellikle sapları uzun olan sarımsakları almayı tercih edin.

  • Her bir sarımsak dalını sap kısımlarından saç gibi birbirine örün.

  • Ördüğünüz sarımsakları bozulmaması ve filizlenmemesi için nemden ve sıcaktan uzak, karanlık bir yerde saklayın.

SOYULMUŞ SARIMSAKLARI BUZLUKTA SAKLAYIN

Daha sonra sarımsak soymakla uğraşmamak için bir seferde hepsini soyup o şekilde saklamak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

  • Sarımsakların hepsini soyun ve ardından güzelce yıkayın.

  • Temiz bir bez veya havlu kağıt yardımıyla dişleri kurulayın.

  • Tamamen kuruduklarında buzlukta kullanabileceğiniz hava almayan bir kap veya buzdolabı poşetine aktarın.

  • Bu şekilde derin dondurucu veya buzlukta uzun süre saklayabilir, yemek yaparken çıkarıp kullanabilirsiniz.

    • SARIMSAK DİŞLERİNİ ZEYTİNYAĞINA KOYUN

    Sarımsakları soyup buzlukta saklamayı tercih etmiyorsanız, soyduktan sonra uygulayabileceğiniz farklı bir yöntem daha var.

    • Sarımsakları güzelce soyun ve yıkayın.

    • Hepsini bir kavanozun içine aktarın.

    • Kavanoza sarımsakların üzerini kapatacak kadar zeytinyağı koyun.

    • Kapağını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabında saklayın.

    • Sarımsaklarınızı bu şekilde 1 yıla kadar saklayabilirsiniz. Hem de elde ettiğiniz sarımsaklı zeytinyağını salata ve yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

    SOYULMUŞ SARIMSAKLARI RENDELEYİN

    Yemek ve salatalarda rendelenmiş veya ezilmiş sarımsak kullanıyorsanız bu yöntem tam size göre!

    • Sarımsakların kabuklarını soyun, yıkayın ve kurulayın.

    • Ardından ister rendeleyin, ister küçük küçük doğrayın, isterseniz de havanda ezin.

    • Sarımsakları hava almayacak kapaklı bir kavanoza aktarın.

    • Üzerine bol zeytinyağı ve biraz da tuz ekleyin.

    • Güzelce karıştırıp kapağını kapatın ve buzdolabında muhafaza edin.

    RENDELENMİŞ SARIMSAKLARI BUZLUKTA SAKLAYIN

    Rendelenmiş sarımsak kullanıyorsanız ve çok daha uzun süre saklamak istiyorsanız buzlukta saklama yöntemi işinize yarayabilir.

    • Sarımsakları iyice ayıklayıp temizledikten sonra rendeleyin, ezin veya küçük bir şekilde doğrayın.

    • Çok fazla sarımsaK varsa robottan geçirmek de iyi bir fikir olabilir.

    • Ardından buz kalıbına birer kaşık sarımsak koyun.

    • Üzerine biraz zeytinyağı veya biraz içme suyu ilave edin.

    • Kalıbı buzluğa yerleştirin ve dilediğiniz zaman kullanın!


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