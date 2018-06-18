Sarımsağın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Kırıkları onarır

Doğal bir yapıştırıcı olan sarımsağı ezdikten sonra çatlayan camlarınıza sürebilirsiniz. Camın kırılmamasını sağlayacaktır.

Diş ağrısını geçirir

Dişçiye gitmekten korkuyor ya da ağrının kendi kendine geçmesini umuyorsanız bu noktada sarımsak yardımınıza yetişebilir. İçindeki sistein nedeniyle anestetik bir etki oluşturan sarımsak bir süre diş ağrınızı geçirecektir. Ancak kesin çözüm için dişçiye görünmelisiniz.

Yüz temizleyici

Doğal cilt bakım ürünlerini kimyasal madde yerine tercih ederseniz, sarımsak işinize yarayabilir. Antiseptik, antiviral ve anti-mantar özellikleri içinde barındıran sarımsak akne, sivilce izleri, alerji ve diğer birçok cilt hastalıklarıyla mücadele eder. Bu işlemi yapmak için dilerseniz sarımsağı yüzünüzde gezdirip 15 dakika bekletin ve sonrasında iyice durulayın. Dilerseniz çiğ olarak tüketin. Etkisini kısa sürede göreceksiniz.

Ayaktaki mantarı yok eder

Bu tatsız durum herkesin başına gelebilir ancak neyse ki böyle bir durum için sarımsak hemen imdadınıza yetişecektir. Sıcak su içine birkaç diş sarımsak koyun su biraz ılıklaştığında ayaklarınızı 30 dakika bekletin. Sarımsak antibakteriyel özelliğinden dolayı çok etkili bir ilaç olabilir.