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Sarımsağın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 18.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Acı ve buruk tadı nedeniyle çoğumuzun uzak durduğu sarımsağın sağlığımıza olan faydalarını biliyoruz. Ancak bu makaleyi okuduktan sonra sarımsağın bugüne kadar duymadığınız, birçok soruna iyi geldiğini öğrenince muhtemelen çok şaşıracaksınız.

Sarımsağın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Kırıkları onarır

1

Doğal bir yapıştırıcı olan sarımsağı ezdikten sonra çatlayan camlarınıza sürebilirsiniz. Camın kırılmamasını sağlayacaktır.

Diş ağrısını geçirir

2

Dişçiye gitmekten korkuyor ya da ağrının kendi kendine geçmesini umuyorsanız bu noktada sarımsak yardımınıza yetişebilir. İçindeki sistein nedeniyle anestetik bir etki oluşturan sarımsak bir süre diş ağrınızı geçirecektir. Ancak kesin çözüm için dişçiye görünmelisiniz.

Yüz temizleyici

3

Doğal cilt bakım ürünlerini kimyasal madde yerine tercih ederseniz, sarımsak işinize yarayabilir. Antiseptik, antiviral ve anti-mantar özellikleri içinde barındıran sarımsak akne, sivilce izleri, alerji ve diğer birçok cilt hastalıklarıyla mücadele eder. Bu işlemi yapmak için dilerseniz sarımsağı yüzünüzde gezdirip 15 dakika bekletin ve sonrasında iyice durulayın. Dilerseniz çiğ olarak tüketin. Etkisini kısa sürede göreceksiniz.

Ayaktaki mantarı yok eder

4

Bu tatsız durum herkesin başına gelebilir ancak neyse ki böyle bir durum için sarımsak hemen imdadınıza yetişecektir. Sıcak su içine birkaç diş sarımsak koyun su biraz ılıklaştığında ayaklarınızı 30 dakika bekletin. Sarımsak antibakteriyel özelliğinden dolayı çok etkili bir ilaç olabilir.

Kulaktaki enfeksiyonu geçirir

5

Kulak enfeksiyonları genellikle antibiyotik yardımı ile tedavi edilir, ancak sarımsak ile de tedavi edilebilirler. Hemen doktora gidemiyorsanız bir iki diş sarımsağı sıkın biraz ısıtın ve bir pipet içine birkaç damla ekleyin. Ve problemli kulağa damlatın. İlk önce bir doktora danışmanız önerilir, ancak sıcak sarımsak yağının tedavi için işe yaradığı biliniyor.

Parmağınıza batan kıymığı sarımsak sayesinde çıkartabilirsiniz

6

Parmağa batan kıymığı çıkarmak zor ve acı verici olabilir. Ancak kıymığın olduğu bölgeye sarımsak koyup bir gece bekletirseniz sabah bundan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bir aloe vera yaprağı kullandığınızda da, aynı sonucu alırsınız.

Saç Bakımı

7

Sarımsak kepeğe karşı mücadelede gerçekten yararlı olan yüksek seviyelerde allisin içerir. Saç dökülmesi problemlerine de son verebilir. Allisin anti-mikrobiyal özellikleri, kafa derisine zarar vermekten sorumlu olan mikropları ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Kafa derinize birkaç sarımsak dişini sürebilir veya saç derisi üzerindeki sorunları gidermek için sarımsak yağı kullanabilirsiniz. 30 dakika sonunda saçınızı iyice durulayın.

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