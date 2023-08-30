HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sarıyer’de dehşete düşüren kaza! Bowling heykeline çarpıp takla attı

Sarıyer’de dehşete düşüren kaza! Bowling heykeline çarpıp takla attı

30.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de cadde üzerinde otomobille seyreden kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bowling heykeline çarptı. Havalanarak takla atan ve ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza ise kameralara anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde otomobille cadde üzerinde seyreden N.B.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak yol kenarına doğru giden otomobil, bowling heykeline çarparak havalandı. Takla atan otomobil metrelerce giderek ters döndü.

Kaza sonucu sürücü G. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobil sağa doğru yönelip heykele çarpıyor. Ardından araç havalanarak takla atıyor. Sesleri duyanlar da koşarak olay yerine gidiyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından çıkartılan hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan N.B.G. ardından taburcu edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Kurum ile Naci Görür olası İstanbul depremini konuştuMurat Kurum ile Naci Görür olası İstanbul depremini konuştu
Sokak ortasında vahşet! 300 metre gidip 5 dakika bekledi ve...Sokak ortasında vahşet! 300 metre gidip 5 dakika bekledi ve...
Kadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit ettiKadın sürücü polisi bu sözlerle tehdit etti
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.