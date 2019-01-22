KADIN

Şarkıcı Bebe Rexha tasarımcılara isyan etti! '40 beden kalçalarım hala Grammy’e gidiyor'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ünlü şarkıcı Bebe Rexa, beden ölçülerinden dolayı moda markaları tarafından dışlandı! Tasarımcıların 40 beden olan kalçaları için kıyafet hazırlayamayacağını anlatan şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti.

Bebe Rexa kendisini giydirmek istemeyen tasarımcılara isyan etti.

'Beden ölçüsüne göre insanları yargılamayın!'

Bebe Rexa 10 Şubatt’ta düzenlenecek Garmmy Ödülleri’ne aday gösterildi. Bunun muhteşem bir duygu ve çok havalı olduğunu söyleyen Rexa, ne var ki o gün ne giyeceğini bilmiyor. Çünkü ünlü moda markaları Bebe’yi giydirmek istemiyor.
Sebebi ise ünlü şarkıcının üst bedeninin 38, alt bedeninin ise 40 olması. Bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşayan Rexa sosyal medya hesabından isyan etti.
O gün pek çok sanatçıyı giydirmek isteyen tasarımcıların, beden ölçüsünden dolayı kendisini giydirmek istemediğini belirten Rexa, kırmızı haldı için ekibinin pek çok tasarımcıya gittiğini ama ‘Hayır’ cevabı aldığını anlattı.

'TASARIMCILAR BENİ GİYDİRMEK İSTEMİYOR ÇÜNKÜ KALÇALARIM BÜYÜK'

'TASARIMCILAR BENİ GİYDİRMEK İSTEMİYOR ÇÜNKÜ KALÇALARIM BÜYÜK'
Bebe “38-40 beden sizin için çok büyükse, size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü bu delilik. 40 beden ve üstü tüm kadınların güzel olmadığını ve elbiselerinizi giyemeyeceklerini söylüyorsunuz. Ölçülerinizde olmayan birini giydiremeyeceğinizi söyleyemezsiniz” diyerek #loveyourbody etiketiyle paylaşım yaptı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise “Müzik tarzımı ya da moda stilimi beğenmiyor olabilirsiniz ama model ölçüsünde olmayan birini giydiremeyeceğinizi söyleyemezsiniz.
Kadınları cesaretlendirmeniz gerekiyor vücutlarıyla barışık olmaları için. Beden ölçüsüne göre insanları yargılamayın. Bizler küçük ya da büyük her şeyimizle güzeliz. Ve benim 40 beden kalçalarım hala Grammy’e gidiyor…” dedi.
Tasarımcı Ağustos Getty ise Bebe’nin isyanına cevap verdi ve “Her ölçüdeki her kadın güzeldir. Bana eskiz yapmaya ne zaman başlamam gerektiğini söyle! diyerek Grammy için elbise yapacağının sinyalini verdi…
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Anahtar Kelimeler:
Bebe Rexa beden olumlama

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