Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü! "Yağmacılardan hiçbir farkınız yok"

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 6. gününde yaralı sayısı 80 bin 278'e ölü sayısı ise 24 bin 617'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından depreme yönelik yardım paylaşımları yapan Ebru Polat, o kişilere, "Yağmacılardan hiçbir farkınız yok" diyerek isyan etti. İşte ayrıntılar...

"YAĞMACILARDAN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Kahramanmaraş ve çevre illerde depremin etkisiyle çalışmalara devam edilirken Ebru Polat, güzellik merkezlerinin sosyal medyada, müşteri çekebilmek için reklam vermesine isyan etti.

Polat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi: "Böyle bir günde güzellik salonlarınızın ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz!

Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı ş....sizlerdensiniz siz ya! Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı sabır çekmekten bıktık!"



