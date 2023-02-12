MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü! "Yağmacılardan hiçbir farkınız yok"

Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü! "Yağmacılardan hiçbir farkınız yok"

12.02.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve diğer komşu illeri derinden etkiledi. Birçok binanın yıkıldığı, ölü ve yaralıların bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünlü isimlerden destekler art arda gelmeye devam ederken şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyadan o detaya dikkat çekti ve isyan etti.

Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü! "Yağmacılardan hiçbir farkınız yok"

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 6. gününde yaralı sayısı 80 bin 278'e ölü sayısı ise 24 bin 617'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından depreme yönelik yardım paylaşımları yapan Ebru Polat, o kişilere, "Yağmacılardan hiçbir farkınız yok" diyerek isyan etti. İşte ayrıntılar...

"YAĞMACILARDAN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Kahramanmaraş ve çevre illerde depremin etkisiyle çalışmalara devam edilirken Ebru Polat, güzellik merkezlerinin sosyal medyada, müşteri çekebilmek için reklam vermesine isyan etti.

Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü!

Polat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi: "Böyle bir günde güzellik salonlarınızın ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz!

Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü!

Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı ş....sizlerdensiniz siz ya! Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı sabır çekmekten bıktık!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teşkilat dizisi bugün var mı yok mu?Teşkilat dizisi bugün var mı yok mu?
Ateş püskürdü! Takipçisine verdiği cevap tepki çektiAteş püskürdü! Takipçisine verdiği cevap tepki çekti
Onun şarkısını istemişti! Kardeşlere ulaştı ve...Onun şarkısını istemişti! Kardeşlere ulaştı ve...
Anahtar Kelimeler:
deprem Ebru Polat sosyal medya gününde

En Çok Okunan Haberler

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı

Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit o soruya böyle yanıt verdi

Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit o soruya böyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Bugün başladı

"Prim için yapıyor enkazda değil" iddiası tepki çekti! Ünlü isim çok kızdı

"Prim için yapıyor enkazda değil" iddiası tepki çekti! Ünlü isim çok kızdı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.