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Şarkıcı Linet koronavirüse yakalandı

26.10.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Linet’ten kötü haber geldi. Linet, koronavirüs olduğunu ve karantina süreci geçirdiği belirtti.

Şarkıcı Linet koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Aslı Şen ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Linet’ten kötü haber geldi.

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Geçtiğimiz cumartesi günü Maslak'taki bir mekanda sahne alan şarkıcı Linet, koronavirüse yakalandı.

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Tedavi sürecini evinde geçiren Linet'in hastalığı hafif atlattığı belirtildi.

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Kıbrıs'taki konserlerini ertelemek zorunda kalan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından da karantina paylaşımları yaptı.

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"NEDEN STAR OLAMADIĞINI ANLADIK!"

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Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslı Şen, cumartesi akşamı arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Linet'i dinlemeye gitmişti. Linet'in sahnedeki tavırlarından rahatsız olduğunu dile getiren Aslı Şen, "Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Adabı muaşeretten bir haber!" diyerek tepki göstermişti.
Ekran Alıntısı

LİNET'TEN YANIT

Linet gündem olmasının ardından bu sert yoruma verdiği yanıtla beğeni toplamıştı. Linet açıklamasında kendisini dinlemeye gelen herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün akşamki konserimde sahneye çıktığım anda en önden, en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da beni izlemeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle..."
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Linet
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