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Şarkıcı Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri tiye aldı! "Herkes bu doğallığı yakalayamıyor"

07.08.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların yıldız şarkıcısı Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor. Evli ve bir çocuk annesi Nadide Sultan sosyal medya hesabında 'Doğalım' diye estetikli kişileri tiye aldı. Ünlü şarkıcı kendisinde estetik efekti yaparak konuştu.

Şarkıcı Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri tiye aldı! "Herkes bu doğallığı yakalayamıyor"

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yaptı.

"GÜZELLİĞİM DOĞAL"

Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.

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Kendisini videoya alan Nadide Sultan şu ifadelere yer verdi;

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"Ben kayıtta mıyız anlayamıyorum çünkü bazen gözlerimi kırptığımda lensim kayıyor. Dudaklarımı da çok kapatamıyorum ama bu doğallığı yakalayamıyorlar. Herkes bu doğallığı yakalayamıyor. "

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"Saçlarım mesela doğal rengi buydu ben çocukken. Dudaklarımı hissetmiyorum. Biraz salya da akıtıyor ama olsun güzelliğim doğal."


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