Sarkık göğüslerden nasıl kurtulunur? Kilo verdikten sonra göğüsleri sıkılaştırmanın 7 etkili yolu

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Kilo verdikten sonra göğüsleri sıkılaştırmanın 7 etkili yolu

SADECE GÖĞÜS KASLARINIZI DEĞİL TÜM VÜCUDUNUZU ÇALIŞTIRIN Göğüs kaslarınızı çalıştırmanın daha sıkı ve dolgun göğüslere sahip olmanın anahtarı olduğu doğru. Ancak teknik olarak konuşursak, çoğunlukla yağ dokusundan ve meme bezlerinden oluştuğundan memeleri “kaldıramaz.” Bununla birlikte, göğüslerin daha tonlu görünmesi için yakındaki kasları şekillendirebilirsiniz, ancak sadece göğüs kaslarınızla çalışmak işe yaramaz. Duruşunuzu ve göğüslerinizin görünümünü iyileştirmek için tüm üst bedeninizi kavramanız gerekir.

DURUŞUNUZU İZLEYİN Uygun duruşu sürdürmek yalnızca sizi daha iyi göstermekle kalmaz aynı zamanda sarkmaya katkıda bulunabilecek eklem ve dokulardaki gereksiz stresi de ortadan kaldırır. İyi duruş, ağırlığın eşit şekilde dağılmasını sağlar göğüs ve sırt ağrısını önler.

EGZERSİZ YAPARKEN YETERLİ DESTEĞİ SAĞLAYAN DOĞRU SÜTYENİ SEÇİN Güzel oturan sütyen destek sağlar ve göğüsleriniz üzerindeki baskıyı azaltır. Doğru sütyen kan akışını sınırlamaz. Bu yüzden koşma gibi yüksek etkili faaliyetlerde koşu sütyeni yoga yaparken de yoga sütyeni tercih etmelisiniz.

UYGUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINI BENİMSEYİN VE KİLONUZU KORUYUN Elbette, sağlıklı yemek tek başına sarkık göğüsleri önleyemez veya tamamen geri getiremez. Ancak dengeli bir beslenmeye bağlı kalmak, göğüs dokusunda daha fazla hasara neden olabilecek sürekli ağırlık dalgalanmalarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Yağlı balık, yağ, kuruyemiş ve avokado gibi bol miktarda sağlıklı yağ yemek, cildinizin durumunu iyileştirerek memelerin daha sıkı görünmesini sağlar. Ayrıca cildin esnekliğini artırmak için bol su içtiğinizden emin olun.

BİR DESTEK ÖNLEMİ OLARAK TOPİKAL İLAÇLARI KULLANIN Ne yazık ki, hiçbir krem mucizeler gerçekleştiremez veya hasarlı dokuları onaramaz. Herhangi bir topikal merhem molekülü, önemli miktarda rejenerasyona neden olacak kadar derine nüfuz edemez. Ancak bu ilaçlar cildin üst seviyelerinde iyi çalışır ve daha sert, daha parlak ve daha nemli görünmesini sağlayarak durumunu önemli ölçüde iyileştirebilir. Cildinize zarar vermeyen ürünleri ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

GÖĞÜSLERİNİZE MASAJ YAPIN Göğüs masajı, kan akışını iyileştirmeye ve meme dokusunu güçlendirmeye yardımcı olabilir. Göğüslerinize 10-15 dakika her gün yukarı doğru hareketlerle masaj yapın. Cildinizin durumuna bağlı olarak farklı yağlar da kullanabilirsiniz. Örneğin, zeytinyağı cilt dokusunu ve elastikiyetini artırabilen mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.