Şarkılar öldürülen Zeynep için seslendirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında düzenlenen Çocuk Koroları Şenliği'nde, öğrenciler şarkıları metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin anısına söyledi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Projenin koordinatör öğretmeni Necati Aytış, yaptığı konuşmada, etkinlikte, öğrencilerin Zeynep Esin'in anısına şarkılarını seslendirdiğini belirtti.

Etkinliğe 11 okul korosunun katıldığını anlatan Aytış, Zeynep Esin'i unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Öğretmen Aytış, bu tür olaylarla bir daha karşılaşmak istemediklerini aktararak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra dezavantajlı öğrencilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 120 öğrenci, koro halinde şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte renkli görüntülere sahne oldu.

- Zeynep'i akrabası öldürmüştü

Zeynep Esin'in eve gelmemesi üzerine geçen ay ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28), tutuklanmıştı.

