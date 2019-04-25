HABER

Şarkılar öldürülen Zeynep için seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında düzenlenen Çocuk Koroları Şenliği'nde, öğrenciler şarkıları metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin anısına seslendirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında düzenlenen Çocuk Koroları Şenliği'nde, öğrenciler şarkıları metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin anısına söyledi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Projenin koordinatör öğretmeni Necati Aytış, yaptığı konuşmada, etkinlikte, öğrencilerin Zeynep Esin'in anısına şarkılarını seslendirdiğini belirtti.

Etkinliğe 11 okul korosunun katıldığını anlatan Aytış, Zeynep Esin'i unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Öğretmen Aytış, bu tür olaylarla bir daha karşılaşmak istemediklerini aktararak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra dezavantajlı öğrencilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 120 öğrenci, koro halinde şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte renkli görüntülere sahne oldu.

- Zeynep'i akrabası öldürmüştü

Zeynep Esin'in eve gelmemesi üzerine geçen ay ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28), tutuklanmıştı.

PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Simitçi, otomobilini tezgah yaptıSimitçi, otomobilini tezgah yaptı
Nas: "Türk ve Macar iş dünyası yatırımlarda ortak hareket etmeli"Nas: "Türk ve Macar iş dünyası yatırımlarda ortak hareket etmeli"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik koro Şarkı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

İstanbul 10 gün sonrası için hazırlanıyor!

Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.