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Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 14.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

TickPick bilet satış platformu tarafından yürütülen bir anket çalışmasına göre birçok insan kulaklık takarak seks yapıyor. Binden fazla kişinin katıldığı ankette ise bu kişilerin kulaklık varken müzik dinleyip dinlemediği bilinmiyor.

Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor

ABD New York merkezli bir bilet satış platformu olan TickPick bin 100 kişiyle yaptığı ankette ''dinlediğiniz müzik cinsel tercihlerinizi ve tutumlarınızı nasıl etkiliyor?” sorusunu sordu, kablosuz kulaklığa sahip olanların yüzde 17’si, seks yaparken kulaklığını çıkarmadığını söyledi.

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Ankete göre, eşleri ile aynı müzik zevklerine sahip insanların yaklaşık % 80'i cinsel yaşamlarından memnun, farklı müzik zevkleri olanların sadece ise % 43.6'sı. Bununla birlikte benzer müzik zevkleri olanlar, ayda ortalama sekiz kez seks yaparken, müzikal ilgileri farklı olan kişiler her ay sadece 6 kez cinsel ilişkiye giriyormuş.

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Firma, benzer müzik tercihleri olan çiftlerin cinsel memnuniyet arasında pozitif bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Apple Music ve Sonos'un da 2016 yılında yaptığı bir ankette de benzer sonuçlar bulduğu ortaya çıkmıştı.

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Bu çalışmalara göre eğer seks sırasında müzik dinlerseniz, yalnız olmaktan çok uzaktasınız.

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