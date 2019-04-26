Şaşırtan gerçek! Kadın idrarı, sanıldığının aksine temiz değil

Uzmanlar ayrıca, ölümcül patojen Koli Basili de dahil olmak üzere, iki alan arasında hem toksik hem faydalı çok sayıda farklı türün yaşadığını ifade ediyor.

Daha önce, idrarın sağlıklı kadınlarda steril olduğuna ve bakterilerin sadece enfeksiyonlar sırasında mesanede bulunabileceğine inanılıyordu.

Yeni kanıt, mesane ve idrarın bakterilerden arınmış olduğuna dair uzun süredir devam eden geleneksel inancı yok etti. Chicago'da bu durum üzerine çalışma yapan bilim adamlarından Alan Wolfe, ''Artık mesanenin steril olmadığını biliyoruz, mesane hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden değerlendirmek zorundayız'' diyor.

Araştırma ekibi, çalışmanın idrar yolu enfeksiyonları ve diğer idrar yolları rahatsızlıklarına yönelik daha iyi teşhis testlerine yol açacağını umuyor.

VAJİNAL TEMİZLEYİCİLER ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yine aynı araştırmada, sağlık ürünlerini kullanan kadınların bakteri, mantar ve idrar yolu enfeksiyonları (UTIs) açısından daha fazla risk altında olduğunu gösteriliyor.

Vajinal dezenfektan jellerin, kadınlarda genital bakteriyel enfeksiyon ve mantar enfekisyonu geliştirme riskini 20 kat artırdığı belirtiliyor.