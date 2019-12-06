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Şaşkına çeviren an! Evde doğum yapan kadının en büyük yardımcısı dört yaşındaki kızı oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

İlk çocuğunu hastanede, ikinci çocuğunu evde dünyaya getiren April adındaki kadın üçüncü çocuğunu da evde doğurdu. Doğumun sakin ve daha huzurlu geçmesi için evde doğumu tercih eden kadın doğum anının da ölümsüzleşmesini istedi. Bir doğum fotoğrafçısıyla anlaşan April'in en büyük yardımcısı ise 4 yaşındaki kızıydı.

Sakin ve telaşsız bir doğum için Hypnobirthing (hipnoz yöntemiyle doğum) yöntemini tercih eden April adındaki kadın doğum yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yanında sadece doğum koçu, fotoğrafçı, eşi ve 4 yaşındaki kızı bulunan kadın bu doğum yönteminin sakıncalı bir tarafı olmadığını göstermek istediğini söylüyor.

41 haftalık hamileyken doğum yapan April doğum öncesinde hipnoz tekniğini, refleksolojiyi ve gebelik için yoga dersleri aldığını söylüyor. Dört yaşındaki kızının ise en büyük destekçisi olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürüyor: O sahip olabileceğim en iyi doğum yardımcısıydı. Havuza girmek ve doğuma katkıda bulunmak istedi. Bebek çıkmaya başladı ve kardeşinin elini ilk o tuttu. Bu onların arasında güçlü bir bağ oluşturdu.

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HİPNOZLA DOĞUM NEDİR?

Hypnobirthing daha ağrısız, bilinçli, kolay ve korkusuzca doğum yapmak için kullanılan bir doğuma hazırlık tekniğidir. Hypnobirthing Mongan Yöntemi olarak adlandırılan bu doğuma hazırlık programı, aynı zamanda doğal doğumu benimseyen bir felsefe olarak da görülür. Hypnobirthing’in doğasında kelimelerin özel bir yeri vardır. Sancı yerine kasılma, ıkınma yerine bebeğe yol verme gibi sözcükler kullanılır. Günümüzde giderek artan bu uygulama sayesinde hipnozu öğrenerek doğum sancılarıyla baş edilebiliyor. Hipnoz ile doğum yönteminde; anne adayının hissettiği stres,öğrenilmiş doğum korkuları ve acı sendromu ortadan kaldırılarak tüm doğum sürecini rahat ve huzurlu geçirmesi sağlanır. Anne adayı bu süreçte hipnotik durumda aldığı doğru telkinlerle doğum konusundaki tüm kaygılarından arındırılır

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Anahtar Kelimeler:
suda doğum hipnozla doğum

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şu fotoğraflara bakıp içi kalkan insanlar vardır. Ama bir baba olarak ben baktığımda mucizeyi görüyorum. Bir kadına verdiğiniz tohumu besleyip büyütüp size meyve verir gibi geri veriyor. Annenin cesareti , doğum anındaki bebeğini kendi doğurması kardeşinin ilk onun elini tutması hayatlarında yaşadıkları en güzel anlar olarak kalacak. Fotoğrafa falan gerek yok. Hafızasına kazınmıştır hepsinin bu olay.
insanın hayvandan bir kaç farkı olmalı..
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