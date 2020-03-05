Şaşkına çeviren trend! Kadınlar zayıf olduklarını göstermek için bakın hangi yola başvuruyorlar

Chen Shu adındaki Çinli oyuncu köprücük kemiği üzerine koyduğu rujuyla büyük bir 'beceri' ortaya koyduğunu düşünerek bir akım başlattı. Ona göre, ruju bu şekilde dengelemeyi başaran kadınlar ne kadar zayıf olduklarını gösteriyor.

Chen Shu'nun Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayınladığı görüntüler 24 saat içinde 200 milyon izlenme aldı. Chen, video açıklamasına ise 'yeni yetenek kilidi açıldı! Gel ve benimle bu mücadeleyi dene' notunu düştü.

Ancak uzmanlar kadınların 'mükemmel beden' algısından kurtulması gerektiğini sağlıklı olmanın her şeyden daha önemli olduğunun altını çiziyor.





