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Şaşkına çeviren yarışma! Yıllardır tuvalet kağıdından en güzel gelinliği yapmak için yarışıyorlar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

New York’ta düzenlenen 15’inci geleneksel Tuvalet Kağıdından Gelinlik Yarışması’na katılan ve onlarca tuvalet kağıdı rulosundan yapılan gelinlik tasarımları, zerafetleri ve şıklıklarıyla jüriyi şaşırttı.

Şaşkına çeviren yarışma! Yıllardır tuvalet kağıdından en güzel gelinliği yapmak için yarışıyorlar

Amerika'da, Cheap Chic Weddings internet sitesi ve Quilted Northern tuvalet kağıdı markası ortaklığıyla düzenlenen Tuvalet Kağıdından Gelinlik Yarışması'nda en güzel gelinlik seçildi.

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Tuvalet kağıdı, ip ve tutkal kullanılarak yapılan birbirinden farklı modeller tanıtıldı. Jüri, bin 500 gelinlik arasından Mimoza Haska'nın tasarladığı modele evet dedi.

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Gelinliğini 48 çift rulo tuvalet kağıdı kullanarak hazırlayan Haska, birinci seçildi. Yarışmanın birincisi, 10 bin doların sahibi olurken ikinciye 5 bin doalr üçüncüye ise 2 bin 500 dolar verildi.

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Tuvalet Kağıdından Gelinlik Yarışması tuvalet kağıdı gelinlik

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