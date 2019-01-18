Şaşkına çeviren yöntem! Küçük kızını 45 kiloluk Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor

Korku. Hepimiz çeşitli derecelerde korkuyla karşı karşıya kalmışızdır. Korkunuzun sizi ele geçirmesine izin verirseniz, sık sık ve her şeyden korkar hale gelirsiniz. Elbette korkularımız sadece kendimizle alakalı değil. Çocuklarınız varsa onlar adına da bazı şeylerden korkarsınız.

Minik Adalynn Leary, bir süre önce meydana gelen 7.0 şiddetindeki depremin ardından her şeyden korkar hale geldi. Adalynn, deprem korkusu sonrasında gelişen anksiyete ile uyuyamamaya başladı. Anne ve baba her şeyi denese de bir türlü başarılı olamadı.

Yanında birisi yatmadan gözlerini kapatamayan Ady’nin kurtarıcısı ve en iyi arkadaşı Fury ismindeki pitbull cinsi köpek oldu. Yani çocuğun korkusunu yenmeyi 100 kiloluk bir pitbull başaracaktı.

Baba Kyle, Ady’nin odasına bir kamera yerleştirdi. Böylelikle köpeğin uyumasına yardımcı olup olmadığını görebileceklerdi. Köpek, Ady’nin uyuma sorununu yenmesine yardımcı oldu da. Kyle ardından videoyu Facebook’a yükledi. Görüntülerde Ady’nin Fury’nin üstünü örttüğü bile görülüyor.