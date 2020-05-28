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  4. Savunması pes dedirtti! 'Sarhoştum hatırlamıyorum'

Savunması pes dedirtti! 'Sarhoştum hatırlamıyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kütahya’da, sokak köpeğine tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Yatır (23), olay akşamı alkollü olduğunu ve hatırlamadığını öne sürerek, ''Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım'' dedi. Tutuklama kararının sevindirici olduğunu belirten Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Fatma Birsen Sunay ise “Ben polisimizin güzel çalışmasını kutluyor ve takdir ediyorum” dedi.

Kütahya’da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan diğer şüpheliler H.D., U.G. ve H.D. ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Mehmet Ali Yatır’ın alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürerek, “Olay akşamı çok alkollüydüm, tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım. Bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dediği öğrenildi. Öte yandan şüpheli Yatır’ın olay akşamı 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

‘KARAR SEVİNDİRİCİ’

Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Fatma Birsen Sunay ise tutuklama kararına çok sevindiklerini söyledi. Sokak köpeğinin öldürüldüğünü üzüntüyle haber alarak araştırma yaptıklarını ifade eden Sunay, “Ne insan zarar görsün ne hayvan zarar görsün ne de doğa. Bütün çabamız bu yönde. Bu olayla ilgili ben çok üzüntü yaşadım. İnşallah yakalanır diyordum ki anında yakalanmış ve tutuklanmış. Ben savcılarımızdan ellerinden gelen en ağır cezayı yazmalarını istirham edeceğim. Çünkü sahipsiz hayvan, yasalarda da pek sahipli değil. Ceza fazla yazılmıyor, tamamıyla kabahatler kanunundan işlem görüyor. Biz istiyoruz ki daha ağır cezalar, yasalar çıksın. Hayvan katliamları çok fazla son günlerde. Ben polisimizi, emniyetimizi bu güzel çalışmasını kutluyor ve takdir ediyorum. Birkaç böyle caydırıcı ceza olursa yapmaz insanlar, yapmamalılar da. Bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kadar şeyin arasında hayvanlarda eziyet görmemeli bence” diye konuştu.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA DA TUTUKLANMIŞ

Köpeği tabancayla öldürmek suçundan tutuklanan Mehmet Ali Yatır’ın babasıyla birlikte 2017 yılında Aslanapa ilçesi yakınlarında yanan otomobilde cesetleri bulunan Kamil Çolak ile yeğeni Serkan Sarı cinayetiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi.

(DHA)

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