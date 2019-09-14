Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1253'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 6, 12, 15, 19 ve 26 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Kredi kart\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 anne-babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrtmek i\u00e7in kiral\u0131k katil tutmu\u015f!\u0130\u015f\u00e7iler kimyasal maddeden etkilendi! Acil Servis kapat\u0131ld\u0131Feyzio\u011flu: Yarg\u0131 Reform Strateji Belgesi'nin \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in her \u015feyi yap\u0131yoruz (2)
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