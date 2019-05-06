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Sayısal Loto sonuçları 4 Mayıs: Kıyılardan 2 kazanan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

4 Mayıs tarihine denk gelen 1215. Sayısal Loto çekilişinden 2 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. Müjdeli haber Antalya ve Muğla’daki talihlilere geldi. İşte 1215. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 4 Mayıs: Kıyılardan 2 kazanan çıktı!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten 2 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre kuponunu Antalya ve Muğla’dan yatıran iki talihli 1’er milyon TL’den fazla kazandılar. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 1215. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1215. çekilişte kazandıran numaralar 5, 15, 24, 28, 33 ve 36 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1215'inci hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 162 bin 83 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 670 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 12 kişi 67 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 789 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Muratpaşa ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 4 milyon 766 bin 413 lira ikramiye dağıtıldı.

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