Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mart Sayısal Loto sonuçları!

Alp Kırşan tarafından sunulan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Mart sonuçları belli oldu. Şans oyunu olan Sayısal Loto'da doğru rakamları tahmin eden vatandaşlar büyük ikramiyeden paylarını alacak. Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte, 6 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

6 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamları belli oldu. Bu akşamki çekilişte kazandıran sayılar 8, 12, 20, 31, 45, 87, 62 oldu.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

