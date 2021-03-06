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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mart Sayısal Loto sonuçları!

06.03.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Mart Sayısal Loto sonuçları!

6 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto 6 Mart sonuçları, bu şans oyununu oynayarak büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayallerini kuranlar tarafından heyecanla inceleniyor. Peki, 121 Milyon 287 Bin 013 TL devreden Çılgın Sayısal Loto'nun şanslı rakamları hangileri? İşte, Çılgın Sayısal Loto 6 Mart sonuçları!

Alp Kırşan tarafından sunulan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Mart sonuçları belli oldu. Şans oyunu olan Sayısal Loto'da doğru rakamları tahmin eden vatandaşlar büyük ikramiyeden paylarını alacak. Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte, 6 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

6 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamları belli oldu. Bu akşamki çekilişte kazandıran sayılar 8, 12, 20, 31, 45, 87, 62 oldu.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

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