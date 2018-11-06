Sayıştay’da denetim başındaki isim değişti

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay’ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

1992’den bu yana kurumda görev yapan Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı.

DENETİM RAPORLARI İLE ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK ORTAYA ÇIKARILMIŞTI



Denetimin başındaki isim olan Fikret Çöker’in neden görevden ayrıldığı bilinmiyor.

Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporları geçtiğimiz ay yayınlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda usulsüz işlem ve harcama gazete ve televizyonlarda yer almıştı.

Kaynak: Sözcü



