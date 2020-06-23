SDM diyeti (Societa Dietica Medica) İtalyan bir endokrinolog tarafından geliştirilmiş, günlük belirli miktarlarda SDM ürünleri tüketilerek yapılması esasına dayanan bir tedavi protokolüdür. Uzun yıllardır Amerika ve Avrupa'da obezitenin ve obeziteyle ilişkili birçok sorunun çözümü olarak uygulanmaktadır. Düşük yağ, düşük karbonhidrat, yüksek protein içeren bir beslenme planıyla vücuttaki yağ deposunun hızlı bir şekilde eritilmesini hedefler. Bu beslenme düzeniyle vücut mevcut olan karbonhidrat miktarını acil durumlar için saklarken enerji kaynağı olarak yağ depolarını kullanır. Böylece kilo kaybı yağlardan gerçekleşir ve yağsız vücut kitlesi korunur. Kilo kaybı yağlardan gerçekleştiği için de SDM diyeti ile zayıflayanlar 10 günde 1 beden incelebilirler. SDM diyetinin bir diğer önemli özelliği ise bölgesel olarak kilo vermeye olanak sağlaması ve organların çevresi ile deri altında biriken yağ dokusunda kayda değer azalma sağlamasıdır. SDM diyetinde vücut diyetin dördüncü gününden itibaren kullanılan enerjiyi yağlardan elde etmeye başlar. Böylelikle kilo verme süreci başlar. Diyetin temeli yağ yakımı üzerine oluşturulduğu için vücut karbonhidratları acil durum için saklar, öncelikle depolanan yağı kullanır.

SDM diyetinde beslenme, ağırlıklı olarak protein içeren gıdalar üzerine kurulu olduğu için maliyeti yüksek bir diyet olarak nitelendirilebilir. Diğer diyetlerden farklı olarak beslenme programındaki makarna, çorba, tatlı gibi tüm gıdalar satın alınır. SDM diyeti tamamen hazır besinlerin tüketilmesi üzerine kurulmuştur. Diyet listesindeki tüm besinler proteince zengin, karbonhidrat yönünden düşük seviyelidir. SDM diyeti sadece uzman doktor veya diyetisyen kontrolünde uygulanabilir. SDM Diyeti Nasıl Yapılır? Öncelikle uzman doktor veya diyetisyen kontrolünde diyeti uygulayacak olan kişinin boy ve kilosu ölçülerek tüketilmesi gereken günlük kalori ihtiyacı belirlenir. Ardından buna göre alınması gereken SDM porsiyonları ile besin çeşitliliğine göre program oluşturulur. Diyet listesindeki SDM ürünleri çorba, makarna, çörek, reçel, kraker, kurabiye, puding, çikolata gibi pek çok çeşitliliğe sahiptir ve protein bazlı, yoğun lif içeren şekilde üretilmiştir. Diyetteki söz konusu yiyecekler yüksek proteinli olduğu için gün boyu enerji verir, halsizlik hissini önler, tok tutar ve lezzetlidir. Diyetin temeli SDM ürünleriyle beslenmeye dayansa da diyetisyenin uygun görmesi halinde programa uygun olarak belirlenen sebze, meyve, et, balık gibi besinler de tüketilebilir.

SDM diyeti zayıflama, geçiş ve yaşam boyu sağlıklı beslenme olmak üzere üç aşamadan oluşur. Zayıflama dönemi: Diyetin başlangıç aşamasıdır. Hedeflenen kilo kaybı için düşük karbonhidrat, düşük yağ içeren düşük kalorili bir beslenme düzeni planlanır. Uygulandığı ilk 10 günlük sürede 1 beden incelmek mümkündür.

Diyetin başlangıç aşamasıdır. Hedeflenen kilo kaybı için düşük karbonhidrat, düşük yağ içeren düşük kalorili bir beslenme düzeni planlanır. Uygulandığı ilk 10 günlük sürede 1 beden incelmek mümkündür. Geçiş dönemi: Diyetin ikinci aşamasıdır ve verilen kilonun ardından ulaşılan ideal kilonun sabitlenmesine yöneliktir. İlk aşamada verilen kiloların geri alınmasını engellemek için yeniden beslenme programı oluşturulur.

Diyetin ikinci aşamasıdır ve verilen kilonun ardından ulaşılan ideal kilonun sabitlenmesine yöneliktir. İlk aşamada verilen kiloların geri alınmasını engellemek için yeniden beslenme programı oluşturulur. Yaşam boyu sağlıklı beslenme: Diyetin son aşamasıdır. Akdeniz tipi beslenme temelinde bir dengeli beslenme listesi ile kişiye uygun fiziksel aktivite düzeni hazırlanır. Böylece ömür boyu ideal kilonun korunması hedeflenir. Diyetin ilk aşamasında kişiye göre, uzman tarafından klasik veya karışık SDM diyeti seçilir. Klasik SDM diyetinde, SDM ürünlerine ek olarak bazı sebzeler serbest bırakılır ve bunlar haricinde SDM planının dışına çıkılmasına izin verilmez. Aksi halde yağdan enerji alınması için oluşturulan düzen bozulabilir. Klasik SDM diyetiyle haftada 1,5-3 kilo arasında kilo verilebilir. Karışık SDM diyeti ise klasik SDM'den farklı olarak sadece bir öğünde 200 gram kadar et, tavuk veya balık tüketilmesine izin verir. Bunun dışında klasik SDM diyetiyle tüm kuralları aynıdır ancak serbest bırakılan bu 200 gramlık hayvansal protein sebebiyle günlük alınan karbonhidrat dağılımı net hesaplanamayacağından verilecek kilo da klasik SDM diyetindeki kadar nokta atışı olarak öngörülememektedir. SDM diyeti maliyeti, protein ağırlıklı bir beslenme programı olduğu için diğer diyetlere kıyasla yüksektir. Kişiye özel gönderilen SDM ürünlerini içeren paketlerde öğün başına düşen ortalama maliyet 10-15 TL tutarındadır.