KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlıklı Yaşam
  4. SDM Diyeti

SDM Diyeti

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

SDM diyeti (Societa Dietica Medica) İtalyan bir endokrinolog tarafından geliştirilmiş, günlük belirli miktarlarda SDM ürünleri tüketilerek yapılması esasına dayanan bir tedavi protokolüdür.

SDM Diyeti

SDM diyeti (Societa Dietica Medica) İtalyan bir endokrinolog tarafından geliştirilmiş, günlük belirli miktarlarda SDM ürünleri tüketilerek yapılması esasına dayanan bir tedavi protokolüdür. Uzun yıllardır Amerika ve Avrupa'da obezitenin ve obeziteyle ilişkili birçok sorunun çözümü olarak uygulanmaktadır. Düşük yağ, düşük karbonhidrat, yüksek protein içeren bir beslenme planıyla vücuttaki yağ deposunun hızlı bir şekilde eritilmesini hedefler. Bu beslenme düzeniyle vücut mevcut olan karbonhidrat miktarını acil durumlar için saklarken enerji kaynağı olarak yağ depolarını kullanır. Böylece kilo kaybı yağlardan gerçekleşir ve yağsız vücut kitlesi korunur. Kilo kaybı yağlardan gerçekleştiği için de SDM diyeti ile zayıflayanlar 10 günde 1 beden incelebilirler. SDM diyetinin bir diğer önemli özelliği ise bölgesel olarak kilo vermeye olanak sağlaması ve organların çevresi ile deri altında biriken yağ dokusunda kayda değer azalma sağlamasıdır.

SDM diyetinde vücut diyetin dördüncü gününden itibaren kullanılan enerjiyi yağlardan elde etmeye başlar. Böylelikle kilo verme süreci başlar. Diyetin temeli yağ yakımı üzerine oluşturulduğu için vücut karbonhidratları acil durum için saklar, öncelikle depolanan yağı kullanır.

SDM diyetinde beslenme, ağırlıklı olarak protein içeren gıdalar üzerine kurulu olduğu için maliyeti yüksek bir diyet olarak nitelendirilebilir. Diğer diyetlerden farklı olarak beslenme programındaki makarna, çorba, tatlı gibi tüm gıdalar satın alınır. SDM diyeti tamamen hazır besinlerin tüketilmesi üzerine kurulmuştur. Diyet listesindeki tüm besinler proteince zengin, karbonhidrat yönünden düşük seviyelidir. SDM diyeti sadece uzman doktor veya diyetisyen kontrolünde uygulanabilir.

SDM Diyeti Nasıl Yapılır?

sdm diyeti nasıl yapılır

Öncelikle uzman doktor veya diyetisyen kontrolünde diyeti uygulayacak olan kişinin boy ve kilosu ölçülerek tüketilmesi gereken günlük kalori ihtiyacı belirlenir. Ardından buna göre alınması gereken SDM porsiyonları ile besin çeşitliliğine göre program oluşturulur. Diyet listesindeki SDM ürünleri çorba, makarna, çörek, reçel, kraker, kurabiye, puding, çikolata gibi pek çok çeşitliliğe sahiptir ve protein bazlı, yoğun lif içeren şekilde üretilmiştir. Diyetteki söz konusu yiyecekler yüksek proteinli olduğu için gün boyu enerji verir, halsizlik hissini önler, tok tutar ve lezzetlidir. Diyetin temeli SDM ürünleriyle beslenmeye dayansa da diyetisyenin uygun görmesi halinde programa uygun olarak belirlenen sebze, meyve, et, balık gibi besinler de tüketilebilir.

SDM diyeti zayıflama, geçiş ve yaşam boyu sağlıklı beslenme olmak üzere üç aşamadan oluşur.

  • Zayıflama dönemi: Diyetin başlangıç aşamasıdır. Hedeflenen kilo kaybı için düşük karbonhidrat, düşük yağ içeren düşük kalorili bir beslenme düzeni planlanır. Uygulandığı ilk 10 günlük sürede 1 beden incelmek mümkündür.
  • Geçiş dönemi: Diyetin ikinci aşamasıdır ve verilen kilonun ardından ulaşılan ideal kilonun sabitlenmesine yöneliktir. İlk aşamada verilen kiloların geri alınmasını engellemek için yeniden beslenme programı oluşturulur.
  • Yaşam boyu sağlıklı beslenme: Diyetin son aşamasıdır. Akdeniz tipi beslenme temelinde bir dengeli beslenme listesi ile kişiye uygun fiziksel aktivite düzeni hazırlanır. Böylece ömür boyu ideal kilonun korunması hedeflenir.

Diyetin ilk aşamasında kişiye göre, uzman tarafından klasik veya karışık SDM diyeti seçilir. Klasik SDM diyetinde, SDM ürünlerine ek olarak bazı sebzeler serbest bırakılır ve bunlar haricinde SDM planının dışına çıkılmasına izin verilmez. Aksi halde yağdan enerji alınması için oluşturulan düzen bozulabilir. Klasik SDM diyetiyle haftada 1,5-3 kilo arasında kilo verilebilir.

Karışık SDM diyeti ise klasik SDM'den farklı olarak sadece bir öğünde 200 gram kadar et, tavuk veya balık tüketilmesine izin verir. Bunun dışında klasik SDM diyetiyle tüm kuralları aynıdır ancak serbest bırakılan bu 200 gramlık hayvansal protein sebebiyle günlük alınan karbonhidrat dağılımı net hesaplanamayacağından verilecek kilo da klasik SDM diyetindeki kadar nokta atışı olarak öngörülememektedir.

SDM diyeti maliyeti, protein ağırlıklı bir beslenme programı olduğu için diğer diyetlere kıyasla yüksektir. Kişiye özel gönderilen SDM ürünlerini içeren paketlerde öğün başına düşen ortalama maliyet 10-15 TL tutarındadır.

### Yiyebilecekleriniz SDM diyeti pek çok çeşitteki SDM ürünlerinden oluşur. Bu ürünler arasında çikolatalı barlar, vanilyalı puding, portakallı kurabiye, makarna, kızarmış ekmek, kraker çeşitleri, çörek, reçel, çikolatalı fındık kreması, krem peynir, çorbalar, smoothieler gibi çeşitli yiyecekler bulunmaktadır. Ayrıca sütsüz, şekersiz, kremasız olmak üzere çay ve kahve, diyetisyenin belirleyeceği bazı sebzeler (ıspanak, maydanoz, roka, dereotu, salatalık gibi), kırmızı et, tavuk ve balık da tüketilebilir.
SDM ürünlerinin içeriğinde peynir altı suyu, whey proteini ve yumurta olduğu için tüm ürünler yüksek protein içerir. Bu şekilde diyete uygun hale getirilmişlerdir.

Yememeniz Gerekenler

Diyetisyen veya uzman doktorun belirleyeceği sebze ve et, balık, tavuk haricinde hiçbir gıdanın tüketilmemesi gerekir. Ayrıca diğer diyetlerde olduğu gibi yüksek kalorili tüm yiyecekler yasaktır.

SDM Diyetinin Faydaları

  • SDM diyeti esasen obezite ve kilo kaynaklı çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.
  • Bu gibi ketojenik diyetler Avrupa ve Amerika'da kanser tedavisinde bile kullanılmaktadır. Ayrıca diyabet, insülin direnci, uyku apnesi, hipoglisemi gibi hastalıkların kilo problemiyle birleşmesi durumunda da hastalara uygulanan bir diyet türüdür.
  • SDM diyeti protein içeren gıdalarla beslenme üzerine kurulduğu için uygulayan kişi yorgunluk, halsizlik hissetmez. Protein kaynaklı besinler kişiye enerji verir ve tokluk hissi yaratır. Bu yönü diyetin sürdürülebilir olması için oldukça önemlidir.
  • Diyeti uygulayan kişi gün içinde açlık çekmediği için daha enerjik ve olumlu bir ruh halinde olur.
  • Diyet programı kişiye özel gönderilen SDM ürünlerini içeren yiyeceklerden oluştuğu için uygulayan kişi açısından kafa karışıklığına yer vermeyen, netlikle uygulanabilen bir diyettir. Kişiye uygulama kolaylığı sunması sebebiyle de çokça tercih edilmektedir.
  • SDM diyetinde kilo kaybı vücuttaki yağ depolarından olur, yağsız kütle korunur. 10 günlük kısa süre içinde yağ yakımını sağladığı için uygulayan kişilere motivasyon verir.
  • Bölgesel zayıflamayı en etkili biçimde sağlayan diyetlerden biridir.

SDM Diyetinin Zararları

SDM diyeti zararları düşünüldüğünde diyetteki SDM ürünlerinin ülkemizde Sağlık Bakanlığı değil Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylandığı göze çarpmaktadır. Her iki bakanlığın onay sürecindeki kıstasları farklı olduğu için diyet programının ülkemizde aldığı onay düzeyi göz ardı edilmemelidir.

  • SDM diyeti protein ağırlıklı olduğu için kabızlık problemi görülebilir. Bu sebeple mutlaka probiyotik takviyesi yapılmalıdır.
  • Diyetin son aşamasında belirlenen Akdeniz tipi beslenme, günlük hayatta benimsenmezse verilen kilolar kolayca geri alınabilir.
  • SDM diyetini uygulamak yüksek maliyetli gelebilir. Bu sebeple diyet programına devam edebilmesinde aksaklıklar yaşanabilir.

Örnek SDM Diyeti Listesi

sdm kurabiyesi

Bir günlük örnek SDM diyeti listesi şu şekildedir:

  • Sabah: SDM kızarmış ekmeği, 2 tatlı kaşığı SDM çilek reçeli, yeşillik ve salatalık, şekersiz, kremasız çay, kahve
  • Öğle: 1 öğünlük SDM mercimek çorbası, 1 kase yeşillik salata
  • Ara öğün: 1 adet SDM sütlü çikolatalı bar ve salatalık
  • Akşam: 200 gram ızgara balık, haşlanmış sebze
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Zayıflama İçin Goji Berry Nasıl Kullanılır?

Zayıflama İçin Goji Berry Nasıl Kullanılır?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Basenlere Elveda Diyeceğiniz Basen Eriten Diyet

Basenlere Elveda Diyeceğiniz Basen Eriten Diyet

Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Doğal Göbek Eritme Kürleri

Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Doğal Göbek Eritme Kürleri

Kolayca Uygulayabileceğiniz 2 Farklı 1200 Kalorilik Diyet

Kolayca Uygulayabileceğiniz 2 Farklı 1200 Kalorilik Diyet

Kilo Vermeye Yardımcı Yağ Yakıcı Doğal Zayıflama Çayları

Kilo Vermeye Yardımcı Yağ Yakıcı Doğal Zayıflama Çayları

Mısır Gevreği Zayıflatır mı? Diyet Listesinde Bulundurulabilir mi?

Mısır Gevreği Zayıflatır mı? Diyet Listesinde Bulundurulabilir mi?

Zamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi

Zamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.