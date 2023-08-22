"Şebnem Ferah'la yaşlanınca evleniriz" demişti! Teoman'dan şaşırtan evlilik açıklaması! "70'ten sonra olabilir belki"

Ünlü şarkıcı Teoman yaptığı evlilik açıklaması nedeniyle gündem oldu. 2012 yılında fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evlenen ve Zeyno Şazi Yakupoğlu isminde bir kızı olan Teoman'ın mutlu birlikteliği 2015 yılında sona ermişti.

TEOMAN'DAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN 'EVLİLİK' SÖZLERİ

Teoman, Cihangir 'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü ismin, "Teoman Bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt olay oldu.

"70'TEN SONRA OLABİLİR BELKİ"

Muhabirleri geri çevirmeden açıklamada bulunan Teoman şu ifadeleri kullandı:

"70'ten sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok. 70'ten sonra fark etmez"

TEOMAN'IN GÜNDEM OLAN 'ŞEBNEM FERAH' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Teoman'ın meslektaşı Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı açıklama bir döneme damga vurmuştu.

Düet yaptıkları şarkılar sonrası hayranları tarafından yıllarca yakıştırılan iki sanatçı, arkadaş olduklarını açıklamışlardı.

Şebnem Ferah, Teoman hakkında yıllar önce verdiği röportajda şu ifadelere yer vermişti:

"Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel"

Teoman ise "Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" demişti.

Ünlü şarkıcının evlilik iması kafaları karıştırmıştı.

