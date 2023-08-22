MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Şebnem Ferah'la yaşlanınca evleniriz" demişti! Teoman'dan şaşırtan evlilik açıklaması! "70'ten sonra olabilir belki"

"Şebnem Ferah'la yaşlanınca evleniriz" demişti! Teoman'dan şaşırtan evlilik açıklaması! "70'ten sonra olabilir belki"

22.08.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü şarkıcı Teoman ne zaman evlenmeyi düşündüğünü açıkladı. Bir dönem Şebnem Ferah için "Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız" açıklaması ile gündem olan Teoman'ın "70'ten sonra olabilir belki" sözleri duyanları şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Teoman yaptığı evlilik açıklaması nedeniyle gündem oldu. 2012 yılında fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evlenen ve Zeyno Şazi Yakupoğlu isminde bir kızı olan Teoman'ın mutlu birlikteliği 2015 yılında sona ermişti.

J

TEOMAN'DAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN 'EVLİLİK' SÖZLERİ

Teoman, Cihangir 'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü ismin, "Teoman Bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt olay oldu.

j2

"70'TEN SONRA OLABİLİR BELKİ"

Muhabirleri geri çevirmeden açıklamada bulunan Teoman şu ifadeleri kullandı:

"70'ten sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok. 70'ten sonra fark etmez"

J3

TEOMAN'IN GÜNDEM OLAN 'ŞEBNEM FERAH' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Teoman'ın meslektaşı Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı açıklama bir döneme damga vurmuştu.

999

Düet yaptıkları şarkılar sonrası hayranları tarafından yıllarca yakıştırılan iki sanatçı, arkadaş olduklarını açıklamışlardı.

TEO

Şebnem Ferah, Teoman hakkında yıllar önce verdiği röportajda şu ifadelere yer vermişti:

"Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel"

1001

Teoman ise "Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" demişti.

Ünlü şarkıcının evlilik iması kafaları karıştırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! İtirafı gündem olduYarışmacıya cinsel ilişki sorusu şaşırtmıştı! İtirafı gündem oldu
Aşkını ilan etti! Sevgilisi ile pozları sosyal medyayı salladı Aşkını ilan etti! Sevgilisi ile pozları sosyal medyayı salladı
Cesur sahneleri olay oldu! Yatağa uzanıp müstehcen pozlar verdiCesur sahneleri olay oldu! Yatağa uzanıp müstehcen pozlar verdi
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Ferah Teoman evlilik ünlü şarkıcı ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.