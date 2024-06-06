Seçil Erzan ve Bahar Candan koğuşta kavga etti! Sinir krizi geçirip revire kaldırıldı

Nihal- Bahar Candan kardeşler ile bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyor. Nihal Candan'ın cezaevinden tahliyesi sonrası Erzan ve Bahar Candan baş başa kaldı.

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; kardeşinin tahliyesi sonrasında iyice psikolojisi bozulan Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birbirine girdi.

AĞIR HAKARETLER VE TARTIŞMA

İddiaya göre Bahar Candan, daha önce çok iyi geçindiği Seçil Erzan ile kavga etmeye başladı. Sözlü atışmalar, ağır hakaretlere kadar vardı. Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak yürüdü. Seçil Erzan "Sen de aynı suçtan buradasın" diye cevap verince Bahar Candan sinir krizi geçirdi.

Her ikisi de revire götürüldü. Avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttu.

SIK SIK UYARI ALIYOR

Ayrıca aynı koğuşta kalan kardeşi Nihal Candan’ın sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmesi sonrası Bahar Candan’ın sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.





