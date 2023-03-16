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Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği son başvuru tarihi ne?

16.03.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi adres değişikliği beyanı, özellikle depremzede vatandaşların öncelikli konularından oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden farklı bölgelere ikamet etmek zorunda kalanlar seçimlerde nasıl oy kullanacak merak ediyorlar. Peki Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği son başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği son başvuru tarihi ne?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesinde adres değişikliği beyanı gündem oldu. İkameti deprem bölgesinde olan fakat başka şehirlerde okuyan öğrencilerinde nasıl oy kullanacakları, geçtiğimiz günlerde YSK tarafından açıklanmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin geçici yerlerde de olsa bulundukları şehirdeki nüfus müdürlüklerine bildirmesi uyarısında bulundu. Peki Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği son başvuru tarihi ne? Ayrıntılar haberimizde...

SEÇİM İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; asrın afetinin ardından evlerinden taşınmak zorunda kalan depremzede vatandaşlarımızın, oy kullanabilmeleri için taşındıkları diğer il veya ilçelerin yanı sıra aynı il veya ilçe içinde de olsa yurt, otel, pansiyon, konteyner, çadır, huzurevi gibi geçici yerlerde de olsa bulundukları şehirdeki nüfus müdürlüklerine bildirmesi uyarısında bulundu.

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Yeni adres beyanlarının 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabileceği vurgulandı. 18 Mart 2023'ten itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılabilecek.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır."

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ SON BAŞVURU TARİHİ NE?

Seçim öncesi adres değişikliği beyanı için son tarih 17 Mart. Başvurular 17 Mart saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Başvuru, nüfus müdürlüklerin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecek.

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