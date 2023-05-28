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SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim yasakları ne zaman kalkacak, saat kaçta? YSK Başkanı'ndan son dakika seçim yasakları açıklaması

28.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim yasakları bu sabah oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla merak edildi. Dün saat 18.00'da başlayan siyasi propaganda yasağına ek olarak her seçimde olduğu gibi bu sabah saat 06.00'da kamu yasağı da eklendi. Oy kullanacak vatandaşlar seçim yasaklarının ne zaman kalkacağını araştırıyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yapılacak oylama sonucunda 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Peki, Seçim yasakları ne zaman kalkacak? YKS Başkanı'ndan son dakika açıklaması geldi. Ayrıntılar haberimizde...

SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim yasakları ne zaman kalkacak, saat kaçta? YSK Başkanı'ndan son dakika seçim yasakları açıklaması

Seçim yasakları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 60 milyondan fazla seçmen bugün ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, konuya dair son dakika açıklamalarında bulundu. Yener, seçimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve bu seçimin sayım işlemlerinin daha hızlı olacağını ifade etti.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında '28 Mayıs Pazar günü cmhurbaşkanlığı oylamasının 2. tur ayağını gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda da hem yurt içinde hem de yurt dışında seçimlere yoğun ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.

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Saat 17.00'den sonra kurulunb değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek. Yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının ve haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır.' ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

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