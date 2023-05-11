Seçime 3 gün kala Millet İttifakı'ndan peş peşe 'Bakanlık' açıklaması! Akşener'in sözleri Davutoğlu'na soruldu....

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, Millet İttifakı cephesinden peş peşe gelen 'Bakanlık' açıklamaları gündem yarattı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, seçimi kazanmaları durumunda Millet İttifakı'nda bakanlıkların nasıl dağılacağını anlattı.

AKŞENER: BAKANLIKLAR CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA DAĞITILACAK

Dikkat çeken ifadeler kullanan İYİ Parti lideri Akşener, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda bakanlıkların CHP ve İYİ Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre dağıtılacağını söyledi.

AHMET DAVUTOĞLU'NA DA SORULDU

Meral Akşener'in seçimlerin kazanılması durumunda bakanlıkların CHP ve İYİ Parti arasında dağıtılacağı açıklaması gündem yaratırken; söz konusu açıklama Millet İttifakı'nın bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na soruldu.

İttifaktaki her partiye en az bir bakanlık verileceğini ve bunun oy oranlarına göre artabileceğini söyleyen Davutoğlu, Akşener'in sözlerine de açıklık getirdi.

DAVUTOĞLU: "HER BİR PARTİYE BİRER BAKANLIK VERİLECEK"

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin.

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