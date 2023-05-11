Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki 'kaset' iddiaları ile ilgili olarak Kalın, "Sayın Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirerek Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışmaktır. Muharrem İnce'nin mesajını gördüm son derece haklı bir haykırış var burada" diye konuştu.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

'KASET' İDDİALARI

"Bunlar seçmenin hür iradesini kirleten söylemlerdir. Sayın Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirerek Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışmaktır. Muharrem İnce'nin mesajını gördüm son derece haklı bir haykırış var burada. Kamuoyu üzerinden Sayın İnce'ye yapılan baskının üstüne bir de bu söylemler ortaya atıldı. Bunların siyaset içinde asla yerinin olmaması gerekir. Ben aklı başında olan bilinçli seçmenin bunlara itibar etmeyeceğini düşünüyorum ama FETÖ'cülerin bu tür itibar suikastları oluyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de kendisinin verdiği ifadelerde 'Benimle ilgili bir kaset ortaya çıkabilir' dedi. Bizde bu tür bir bilgi belge yok. Kemal Bey bir de şöyle dedi. İnanmayın bak 17 25 Aralık'ta yaptıkları gibi dedi. Siz o zaman neden o dönemde mecliste bu kayıtları dinlettiniz. Ben ilk önce bu tür bir durumda gerçekliğini sorgularım. Bunların hepsi FETÖ'nün Türk siyasetine enjekte ettiği zehirlerdir. Sadece söylentiden ibaret bir konu bu. Bunun için bir şey söyleyemem. Ne olduğuna uzmanlar bakar."

