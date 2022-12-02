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'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli' iddiası gündem olmuştu! Nüfus Müdürlüğü gerçek rakamı açıkladı

02.12.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' iddiaları gündem olmuş ve sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tartışmalara son noktayı koydu. Nüfus Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyeli Türk vatandaşlığını kazanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli' iddiası gündem olmuştu! Nüfus Müdürlüğü gerçek rakamı açıkladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı basın- yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, 'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyelinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

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"Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurt dışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir. Yani vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurt dışında doğan ve anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır. Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır. Tekrar hatırlatmakta fayda var ki; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı veriler (Silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta veriler YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır." (DHA)

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Türk vatandaşı nüfus müdürlüğü seçmen suriyeli

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