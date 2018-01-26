Seçtiğiniz kutu güçlü tarafınızı gösteriyor

Bir kutu ve 4 yumurtanız var onları nasıl yerleştirirsiniz?
Seçiminiz A ise
Üretken ve her zaman fikirlerle dolusunuzdur. Sıkıcı ve rutin işler size göre değil. Birden fazla göreviniz olsa dahi bunu başarabilirsiniz. Bu yetenekleriniz çevrendeki kişilerin hep dikkatini çekmiştir.
Seçiminiz B ise
Mantıktan ve analitik düşünmeden yanasınız. Azim ve çalışma disiplininiz ile ön plana çıkan yetenekleriniz tartışılmaz.
Analitik zihniyetiniz sizi mükemmel bir lider veya yönetici yapacaktır. Başarıya çabucak ulaşmak için, daha fazla bilgi toplamaya çalışırken kendinizi durdurun. Sadece inanılmaz ve eşsiz zihninize güvenin ve belirlediğiniz tüm hedeflere ulaşırsınız.
Seçiminiz C ise
Zorluklar arasında manevra yapabilir, yeni şeyler öğrenebilir ve çevrenizde güzel bir dünya oluşturabilirsiniz. Belirli düşünce kalıplarına bağlı kalmak yerine durumun şekline göre esneyebilir ve yeni fikirler üreterek başarıyı sağlayabilirsiniz. Dengeli yaşamak da başka bir özelliğiniz.
Seçiminiz D ise
Güçlü yönünüz kararlılıktır. Liderlik becerileri, bir durumu analiz etme ve karar verme becerisi hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Bu özellikleriniz diğer insanlara da çekici geliyor. Sizin için an şey cesur ve iddialı hedefler koymaktır.