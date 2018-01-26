KADIN

Seçtiğiniz kutu güçlü tarafınızı gösteriyor

Seçtiğiniz kutu güçlü tarafınızı gösteriyor

Seçtiğiniz kutu güçlü tarafınızı gösteriyor

Nesnelerin düzen biçiminden kişinin yetenekleri ve karakteri ortaya çıkabilir. Bunun bir adı bile var psikogeometri. Psikogeometri, bir insanın seçtiği şeklin o insanın yetenek ve karakteri hakkında bilgi veren bir tür psikolojik durumdur. Size güçlü tarafınızı bulmanıza yardımcı olacak bir test hazırladık. Günlük alışkanlıklarınızı hatırlamak yalnızca bir dakikanızı alacak.

Bir kutu ve 4 yumurtanız var onları nasıl yerleştirirsiniz?

2

Seçiminiz A ise

3

Üretken ve her zaman fikirlerle dolusunuzdur. Sıkıcı ve rutin işler size göre değil. Birden fazla göreviniz olsa dahi bunu başarabilirsiniz. Bu yetenekleriniz çevrendeki kişilerin hep dikkatini çekmiştir.

Seçiminiz B ise

4

Mantıktan ve analitik düşünmeden yanasınız. Azim ve çalışma disiplininiz ile ön plana çıkan yetenekleriniz tartışılmaz.

Analitik zihniyetiniz sizi mükemmel bir lider veya yönetici yapacaktır. Başarıya çabucak ulaşmak için, daha fazla bilgi toplamaya çalışırken kendinizi durdurun. Sadece inanılmaz ve eşsiz zihninize güvenin ve belirlediğiniz tüm hedeflere ulaşırsınız.

Seçiminiz C ise

5

Zorluklar arasında manevra yapabilir, yeni şeyler öğrenebilir ve çevrenizde güzel bir dünya oluşturabilirsiniz. Belirli düşünce kalıplarına bağlı kalmak yerine durumun şekline göre esneyebilir ve yeni fikirler üreterek başarıyı sağlayabilirsiniz. Dengeli yaşamak da başka bir özelliğiniz.

Seçiminiz D ise

6

Güçlü yönünüz kararlılıktır. Liderlik becerileri, bir durumu analiz etme ve karar verme becerisi hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Bu özellikleriniz diğer insanlara da çekici geliyor. Sizin için an şey cesur ve iddialı hedefler koymaktır.

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