Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçi kim? Özgür Özel'den soru önergesi

CHP'li Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

BAKAN SOYLU, CANLI YAYINDA SÖYLEMİŞTİ

Önergede, İçişleri Bakanı Soylu'nun, 20 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında organize suç örgütü elebaşı Peker'i kastederek, "Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun." dediğini aktaran Özel, "İçişleri Bakanı'nın, bir siyasetçinin bir organize suç örgütü üyesiyle mali ilişkisini biliyor olması ancak bu konuda işlem yapmamayı tercih etmesi bir hukuk devleti görüntüsü olamaz." ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER'İN PARA GÖNDERDİĞİ SİYASETÇİ KİM?

CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya, "Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçi kimdir? Bu siyasetçinin kim olduğu bilgisi neden saklanmaktadır? Sedat Peker'in bir siyasetçiye 10 bin dolar gönderdiği bilgisine ne zaman ulaşılmıştır? Bu bilgiye hangi yöntemle ulaşılmıştır? Bu bilgiye ulaşıldıktan sonra neden harekete geçilmemiştir?" sorularını yöneltti.

(İHA)

