Sedef hastalığına çok etkili! İster sürün ister...

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden birkaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır. Bu pullu lekeler cildin herhangi bir yerinde büyüyebilirler, ancak çoğunlukla kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtta görülürler. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir, yani kişiden kişiye geçemez. Ancak bazı vakalarda aynı ailenin üyelerinde görülmektedir.

SEDEF HASTALIĞINA KARŞI HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağını, sedef hastalığı tedavisinde kullanabilirsiniz. Diyetinize hindistan cevizi yağı eklemek veya onu besin takviyesi olarak almak, sedef hastalığının tetikleyicisi olabilen insülin duyarlılığını veya direncini iyileştirebilir. Ek olarak dozaj, günde iki ila üç kez bir çay kaşığı ila bir yemek kaşığıdır. Düz veya smoothie gibi içeceklere karıştırılarak alınabilir. Bir seferde birden fazla yemek kaşığı almak mide rahatsızlığına neden olabilir. Hindistan cevizi yağı kapsülleri de bir kaşık dolusu almak size çekici gelmiyorsa bir seçenektir.

Hindistan cevizi yağı, banyo veya duş aldıktan sonra yaygın olarak sedef hastalığı tedavisinde kullanılır. Yağlı his bırakmadan cilt tarafından kolayca emilir. Sadece etkilenen noktalarda veya tüm vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir.

TARİH BOYUNCA KULLANILDI

Hindistan cevizi yağı harika bir nemlendiricidir ve antik tarih boyunca güzellik ürünü olarak kullanıldı. Saç derinize hindistancevizi yağı kullanırken, saç deriniz nemi daha iyi tutabileceğinden duştan sonra yapmak en iyisi olabilir. Yağı ellerinizle eşit şekilde yayın, daha iyi etki almak için saç derisine masaj yaparak uygulayın. Nem emilimine yardımcı olmak için başınızı sıcak bir havluya da sarabilirsiniz.



