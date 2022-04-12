HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sedef hastalığına çok etkili! İster sürün ister...

Sedef hastalığına çok etkili! İster sürün ister...

12.04.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir cilt bozukluğu olan sedef hastalığı, vücudun çeşitli bölgelerinde pullanma ve kızarma gibi lekelerin ortaya çıkmasına neden olur. Çocuklarda sedef hastalığı, vücutta damlacık şeklinde görülürken, yetişkinlerde ise plak şeklinde ve stabil olarak seyredebiliyor. Hindistan cevizi yağı, sedef hastalığının kaşıntılı yapısını nemlendiren ve yatıştıran doğal bir ürün olduğu için sedef hastalığının tedavisinde işe yarar. Gıda takviyesi olarak alınabilir veya topikal bir tedavi olarak kullanılabilir.

Sedef hastalığına çok etkili! İster sürün ister...

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden birkaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır. Bu pullu lekeler cildin herhangi bir yerinde büyüyebilirler, ancak çoğunlukla kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtta görülürler. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir, yani kişiden kişiye geçemez. Ancak bazı vakalarda aynı ailenin üyelerinde görülmektedir.

SEDEF HASTALIĞINA KARŞI HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağını, sedef hastalığı tedavisinde kullanabilirsiniz. Diyetinize hindistan cevizi yağı eklemek veya onu besin takviyesi olarak almak, sedef hastalığının tetikleyicisi olabilen insülin duyarlılığını veya direncini iyileştirebilir. Ek olarak dozaj, günde iki ila üç kez bir çay kaşığı ila bir yemek kaşığıdır. Düz veya smoothie gibi içeceklere karıştırılarak alınabilir. Bir seferde birden fazla yemek kaşığı almak mide rahatsızlığına neden olabilir. Hindistan cevizi yağı kapsülleri de bir kaşık dolusu almak size çekici gelmiyorsa bir seçenektir.

iStock-865881612

Hindistan cevizi yağı, banyo veya duş aldıktan sonra yaygın olarak sedef hastalığı tedavisinde kullanılır. Yağlı his bırakmadan cilt tarafından kolayca emilir. Sadece etkilenen noktalarda veya tüm vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir.

TARİH BOYUNCA KULLANILDI

Hindistan cevizi yağı harika bir nemlendiricidir ve antik tarih boyunca güzellik ürünü olarak kullanıldı. Saç derinize hindistancevizi yağı kullanırken, saç deriniz nemi daha iyi tutabileceğinden duştan sonra yapmak en iyisi olabilir. Yağı ellerinizle eşit şekilde yayın, daha iyi etki almak için saç derisine masaj yaparak uygulayın. Nem emilimine yardımcı olmak için başınızı sıcak bir havluya da sarabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omega-3 açısından zengin tek bitki!Omega-3 açısından zengin tek bitki!
Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildiSon dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı sedef hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.