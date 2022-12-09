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Sedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü, ifadesi 11 ay sonra alınabildi

09.12.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Ocak ayında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar polis memuru olan arkadaşının 7. kattaki dairesinden düşerek ağır yaralanmış, ifadesi alınamamıştı. Tedavisi süren Çağlar’ın bulunduğu hastanede bugün ilk kez ifadesi alındı. 11 ay sonra ilk ifadesini veren Çağlar'ın söyledikleri gizli tutulurken basın mensupları servise yaklaştırılmadı.

Sedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü, ifadesi 11 ay sonra alınabildi

Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3. Etap A-11 Blok'ta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gören Sedef Nur Çağlar'ın fizik tedavisi memleketi Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

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Konuyla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık A.A., olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş.’nin katıldığı duruşmaya Sedefnur Çağlar sağlık problemleri nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Sedefnur Çağlar’ın sağlık durumu el verdiğinde ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atadı.

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İFADESİ 11 AY SONRA ALINABİLDİ

Mahkeme tarafından atanan naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının eşliğinde bugün Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde tedavisi süren Çağlar’ın yanına gidip, olaydan 11 ay sonra ilk ifadesini aldı. Basın mensupları servise yaklaştırılmazken, Çağlar’ın ifadesi de gizli tutuldu.

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