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Sedyeyi gemi, paspasları kürek yaptılar! Sağlıkçılardan Titanic canlandırması

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs stresinden bunalan diyaliz merkezi çalışanları hasta yatağını gemi, paspasları kürek yapıp Titanic filmini canlandırdı. Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in gemi önündeki efsane pozunun da verildiği görüntülerde, filmin müziği de ihmal edilmedi.

Aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanlarının mesai dışında çektiği ilginç video, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı. Özel diyaliz merkezinde çalışan ve koronavirüs salgını tedbirlerini harfiyen uygulayan hastane çalışanları, hastanede diyaliz işlemi gören son kişiyi de taburcu ettikten sonra Titanic filminin gemi burnundaki efsane görüntüsünü canlandırdı.

Sedyenin üzerine çıkan iki sağlık çalışanı, Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in gemi önünde hafızalara kazınan pozunu verdi, yatağın üzerine oturan diğerleri de paspaslarla kürek çekme sahnesini canlandırdı. Titanic filminin müziği de videonun arka fonunda çaldı. Hastane çalışanlarının bu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni aldı. (DHA)

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