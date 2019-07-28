Şehir efsanesi değil artık sivilcelerden karbonatla kurtulacaksınız

Karbonatın sivilcelere karşı başarısı bir şehir efsanesi değil! Antiseptik bir madde olan karbonat, sivilcelere ve akneye neden olan bakterilerin üremesini engeller. Akne ve sivilceye sebep olan bakteriler üremek için asidik ortamları tercih eder. Karbonat ise, cildin pH seviyesini dengeleyerek, bakterilerin ürediği bu asidik ortamı ortadan kaldırır. Ayrıca fazla yağı alarak cildi kuruttuğu için yağlanma sonucu ortaya çıkan sivilceleri de önler. Ancak çok kuru bir cildiniz varsa, karbonat kullandıktan sonra cildinize nemlendirici uygulamak yerinde olur. Karbonatın harikalar yarattığı değişik tarifler var Karbonatı suyla birlikte cilde sürülecek macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı aknelerinizin ve sivilcelerinizin üstüne sürün. Macunu sürdüğünüz noktalara birkaç dakika dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinizin macunu emmesini sağlayın. Masaj bittikten sonra, macunu 15- 20 dakika boyunca cildinizde bekletin. Bekletme süresi bitince macunu ılık suyla durulayarak cildinizden çıkartın. Eğer kuru bir cildiniz varsa, bu işlemden sonra nemlendirici krem kullanmayı unutmayın.

Ulaşamadığınız yerlerdeki sivilcelerin çözümü karbonat banyosunda Sırt, kalça, göğüs ve kollar gibi ulaşması zor noktalarda çıkan sivilceler karbonat banyosuyla tarih oluyor. Ilık suyla doldurduğunuz küvete 100 gram veya yarım bardak karbonat ekleyip, iyice karıştırın. Karbonatlı banyo suyunun içinde 20 dakika bekleyin. Yirmi dakika sonra normal duşunuzu alıp kurulanabilirsiniz. Eğer bir küvetiniz yoksa bu yöntemle sünger banyosu yapmak da mümkün. Karbonat banyosu, klor oranı yüksek havuz suyundan tamamen arınmak için de kullanılabilir. Kafa derinizdeki sivilceler de karbonattan kaçamayacak Bu yöntem sadece kafa derinizdeki sivilcelere iyi gelmekle kalmayacak, aynı zamanda saç spreyi ve jöle gibi kimyasalların olumsuz etkilerini de ortadan kaldıracak. Her zamanki şampuanınıza yaklaşık 1 çay kaşığı karbonat ekleyip şişeyi iyice çalkalayın. En etkili sonucu almak için bu karışımı düzenli olarak kullanın. Macunun ayarını tutturamayacak olanların seçimi: Karbonat spreyi Karbonat spreyi sayesinde hazırladığınız karışım yüzünüzün her yerine eşit miktarda dağılacak. Hazırlamak ise oldukça kolay. İlk iş olarak temizliğinden emin olduğunuz bir sprey şişesi alın. Şişeyi ılık suyla doldurup içine 1 yemek kaşığı karbonat koyun. Karbonatın çözülene kadar şişeyi çalkalayın. Karışımı uygulamadan önce yüzünüzü normal su ve temizleyici ile yıkayın.

Yüzünüzü kuruladıktan sonra karışımı yüzüne spreyleyin. Ancak gözlerinizi kapatın zira karbonatın gözlerinize temas etmemesi lazım. Uyguladığınız karışımın yüzünüzde kurumasına izin verin. En iyi sonuç için bu işlemi düzenli olarak tekrarlayın. Karbonat, terapötik kil maskesiyle de kullanılabiliyor Biraz uğraştırıcı olsa da aldığınız sonuç buna değecek. İşleme, yüzünüzü salistik asit içeren bir sabunla yıkayarak başlayın. Yıkama işlemi bittikten sonra cildinizi bir ovma pediyle ölü hücrelerinden arındırın ve havluyla kurutun. Gözenekleri açmak için cildinizi sıcak su buharına tutun. Daha sonra, suyu ve karbonatı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı cildinize uygulayıp 1-2 dakika masaj yaparak yedirin. Karışım kuruduktan sonra cildinizi tekrar ılık suyla yıkayıp kurutun. Şimdi cildinize terapötik kil maskesini uygulayabilirsiniz. Kil maskesinin yüzünüzde kuruması için 15- 20 dakika bekleyin. Kuruyan maskeyi ılık suyla durulayın ve ardından cildinizi benzoil peroksit kullanarak dezenfekte edin. Temizleme işleminden sonra kuruladığınız cildinize açılan gözeneklerin tekrar kapanması için buz koyun. Buzu maskeyi uyguladığınız alanda gezdirin. Buz uygulama da bittikten sonra kaliteli bir nemlendiriciyi cildinize uygulayarak işlemi bitirin. Bu maskeyi sivilcelerden kurtulana kadar düzenli olarak tekrarlayın.

E vitamini ve karbonat güçlerini birleştiriyor Yağda eriyen yapısıyla E vitamini cildin yenilenmesinde önemli bir role sahiptir. İşleme başlamadan önce cildinizi normal sabun ve suyla temizleyip arından kurutun. 1 yemek kaşığı karbonatı birkaç damla su ve 1 adet E vitamini kapsülünün içiyle karıştırın. Macunu sivilceli alanlara uygulayın. 2 ila 5 dakika boyunca etkilenen alanlara masaj yaparak yedirin. Ilık suyla duruladığınız cildinizi havluyla bastırmadan kurutun. Sivilcelerden kurtulana kadar düzenli olarak uygulayın. Limon da karbonat gibi iyi bir anti-septik Limon da karbonat gibi anti- septiktir ve bu özelliği sivilceye neden olan bakterilerin ürümesini durdurur. Bir kaşığı karbonatı 1 limonun suyuyla karıştırın. Karışımı, ölü derileri ve hücreleri temizlemek için sivilceli bölgelere masaj yaparak uygulayın. Bu işlemi haftada birkaç kere tekrarlayın. Eğer hassas bir cildiniz varsa, karışımı seyreltmek için içine birkaç damla su ekleyebilirsiniz. Yoğurt ve yumurta beyazıyla yapılan karbonat maskesi Bu tarif de diğerlerine nazaran zor ancak sonuçları insanın yüzünü güldürüyor. 2 veya 3 yumurtanın akını ayırın. Ayırdığınız yumurta aklarını derin bir kasede 2 yemek kaşığı karbonat, 1/4 fincan az yağlı sade yoğurt, 2 yemek kaşığı limon suyu ile birleştirin. Malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Kasedeki macunu, sorunlu alanlara masaj yaparak uygulayın. Karışım cildinizde kuruyana kadar 20-25 dakika bekleyin. Kuruyan karışımı ılık su ile yıkayın. Sivilcelerden ve aknelerden kurtulana kadar aralıklarla uygulamaya devam edin.