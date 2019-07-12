"Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı bir yapıda konumlandırıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile hasta sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin lokasyonu, doğal kaynakları ve rehabilitasyon imkanlarıyla bundan sonraki süreçte sağlık turizminden daha ciddi bir pay alacağına inandığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde Bursa'ya yapılan 45 milyar liralık yatırımın 2 milyar liraya yakınının sağlık alanında olduğunu belirten Koca, "Şehir hastanemizin toplam yatırımı 2,3 milyar lira gibi değere ulaştı. Şehir hastanemizin bundan sonraki süreçte Bursa'da sağlığın üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve hem fiziki yapısıyla hem branş çeşitliliğiyle hem teknolojik yapısıyla özellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın-doğum çocuk, psikiyatri, fizik tedavi gibi branş hastaneleriyle bölgenin sağlık üssü olabilecek bir hastanemiz." ifadelerini kullandı.