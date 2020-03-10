Şehir veya yurt dışından rinoplasti olmaya gelen hastalar için bir "Yol Haritası"

Giderek artan ulaşım olanakları, fiyat avantajı ve başarılı ameliyatlar sağlık turizmi için ülkemizin son yıllarda tercih edilmesindeki en önemli nedenler arasında sayılabilir. Yurt içinde başka bir şehirden veya ülke dışından Estetik Burun ameliyatları için gelmeyi planlayan hastalar ameliyat olacakları şehirde kendilerine 7-8 gün ayırmaları gerekir. Ameliyat kararı aldıktan sonra, kan sulandırıcı ilaç ve sistemik etkili ilaçlarınızın ne zaman bırakılması gerektiğini doktorunuza sorunuz. Dönüş biletinizin tarihini açık bırakmanız her zaman en güvenli yoldur ve ben de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. UCUZ DOKTOR ARAMAYIN Ucuz doktor aramayın, merdiven altı hastanelerde ameliyat olmayın. Aynı şekilde kolaya kaçarak, sosyal medya platformlarında (instagram/facebook vb) paylaşılan Öncesi - Sonrası fotoğraflar ve 3D simulasyon programları üzerinden ameliyat kararı vermeyin, bu ucuz uygulamalar standart ve garantili sonuç veremezler. Birçok plastik cerrah bu gerçeği bir çalışma ilkesi olarak kabul eder ve öncesi sonrası (before/after) hasta fotoğrafı paylaşmamayı tercih eder.

İLK GÜN DETAYLI MUAYENE YAPILIR İlk gün cerrahınızla yüz yüze tanışma ve detaylı muayene yapılır. Daha sonra preop tetkikler için kan verme ve anestezi doktoruyla konsültasyon işlemleri için hastaneye geçilir. Burada gerekirse ileri tetkikler yapılacaktır. Yanınızda geçmiş tüm tıbbi bilgilerinizi (geçirilmiş ameliyatlar, kullanılan ilaçlar, tetkikler vb.) getirmeyi veya önceden doktorunuza iletmeyi unutmayın. İkinci gün ameliyat için okunması şart olan onam formları imzalanmış, fotoğraflarınız çekilmiş, akılda kalan tüm kaygı veren sorular hekiminizle karşılıklı giderilmiş olarak hastaneye geçilir. Hastaneye makyajsız, piercing, yüzük, saat, bilezik, kolye, bileklik, hızma veya metal tokalarınızı çıkararak gelmeniz istenir. AMELİYAT GÜNÜ Hastaneye ameliyat günü (erken ve aç geldiğiniz için) orada sizi bekleyen kişi veya ekip tarafından karşılanır, yatağınıza alınırsınız. Üstünüz değiştirilir. Değerli eşyalarınız refakatçinize, refakatçi yoksa sorumlu hemşireye teslim edilir. Değerli eşyalarınızı bu nedenle hastaneye getirmemeniz daha uygundur.