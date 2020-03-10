Şehir veya yurt dışından rinoplasti olmaya gelen hastalar için bir "Yol Haritası"

Giderek artan ulaşım olanakları, fiyat avantajı ve başarılı ameliyatlar sağlık turizmi için ülkemizin son yıllarda tercih edilmesindeki en önemli nedenler arasında sayılabilir.
Yurt içinde başka bir şehirden veya ülke dışından Estetik Burun ameliyatları için gelmeyi planlayan hastalar ameliyat olacakları şehirde kendilerine 7-8 gün ayırmaları gerekir. Ameliyat kararı aldıktan sonra, kan sulandırıcı ilaç ve sistemik etkili ilaçlarınızın ne zaman bırakılması gerektiğini doktorunuza sorunuz. Dönüş biletinizin tarihini açık bırakmanız her zaman en güvenli yoldur ve ben de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum.
UCUZ DOKTOR ARAMAYIN
Ucuz doktor aramayın, merdiven altı hastanelerde ameliyat olmayın. Aynı şekilde kolaya kaçarak, sosyal medya platformlarında (instagram/facebook vb) paylaşılan Öncesi - Sonrası fotoğraflar ve 3D simulasyon programları üzerinden ameliyat kararı vermeyin, bu ucuz uygulamalar standart ve garantili sonuç veremezler. Birçok plastik cerrah bu gerçeği bir çalışma ilkesi olarak kabul eder ve öncesi sonrası (before/after) hasta fotoğrafı paylaşmamayı tercih eder.
İLK GÜN DETAYLI MUAYENE YAPILIR
İlk gün cerrahınızla yüz yüze tanışma ve detaylı muayene yapılır. Daha sonra preop tetkikler için kan verme ve anestezi doktoruyla konsültasyon işlemleri için hastaneye geçilir. Burada gerekirse ileri tetkikler yapılacaktır. Yanınızda geçmiş tüm tıbbi bilgilerinizi (geçirilmiş ameliyatlar, kullanılan ilaçlar, tetkikler vb.) getirmeyi veya önceden doktorunuza iletmeyi unutmayın.
İkinci gün ameliyat için okunması şart olan onam formları imzalanmış, fotoğraflarınız çekilmiş, akılda kalan tüm kaygı veren sorular hekiminizle karşılıklı giderilmiş olarak hastaneye geçilir. Hastaneye makyajsız, piercing, yüzük, saat, bilezik, kolye, bileklik, hızma veya metal tokalarınızı çıkararak gelmeniz istenir.
AMELİYAT GÜNÜ
Hastaneye ameliyat günü (erken ve aç geldiğiniz için) orada sizi bekleyen kişi veya ekip tarafından karşılanır, yatağınıza alınırsınız. Üstünüz değiştirilir. Değerli eşyalarınız refakatçinize, refakatçi yoksa sorumlu hemşireye teslim edilir. Değerli eşyalarınızı bu nedenle hastaneye getirmemeniz daha uygundur.
Normal şartlar altında ameliyat günü akşamı taburcu edilirsiniz. Evde (veya otelde) yüzünüze eğer gerekli görülürse nasıl soğuk kompres uygulanacağı size gösterilir ve reçetenizdeki ilaçlarınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız ve/ya refakatçinize detaylandırılır.
Bu süre içinde bir sonraki (3. gün) kontrolüne kadar dinlenmeniz, tavsiyelere uymanız ve uzun seyahat etmemeniz gerekir. Doğru etkin yatış pozisyonu, tuzsuz rejim, soğuk buz veya jeli uygulaması, burun temizliği yapmanız gerekir ve bu sürede bol su içmeniz önerilir.
RİNOPLASTİ İYİLEŞME SÜRECİ
Taburcu olduktan yaklaşık 48 saat sonra doktorunuzun gelmenizi istediği muayenehane veya hastaneye giderek burun içine yerleştirilen splintleriniz çıkarılır. Bazı cerrahlar burun tamponu yerine dikiş veya stepler kullandıkları için tampon çıkarılmasına gerek olmayabilir.
İlk (üçüncü gün) kontrol sonrasında kuaföre, sinema veya alışverişe gidebilir, araba kullanabilir, hafif yürüyüşlere çıkabilir, boyundan aşağı duş alabilirsiniz.
İkinci kontrol zamanı doktorunuzun tercihine göre ameliyattan sonraki 5. veya 7. günlerde olacaktır. Bu kontrolde dış splint çıkarılır ve burun içi veya ucunda varsa görünmeyen mini dikişler alınır.
Bu kontrol sonrasında uçak seyahati yapabilir, geldiğiniz şehir veya ülkeye dönebilir, makyaj yapabilir ve yıkanabilirsiniz.
Gözlükler ameliyattan 1. hafta sonra dış splint çıkarıldıktan sonra hekiminizce önerilen yollarla kullanılabilir. En sık tercih edilen teknik, burun üstüne ince bir flaster (steristrip) yerleştirilmesidir. Bu süre içinde lens kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Ameliyat sonrası ilk 15 gün sauna, havuz, hamam veya buhar banyosu gibi zorlayıcı ısı/nemli ortamlarda kalmamanız gerekir. 10. günden sonra (çivileme, balıklama atlamamak şartıyla) denize girebilirsiniz.
Refakatçi, kalacak yer ve gidiş-dönüş biletlerinin belirlenmesi, rapor ihtiyacı, günlük kıyafet hazırlığı önceden yapılmalıdır. Geç dönem takipleri bulunduğunuz konumdan (şehirdışı/yurtdışı) görüntülü telefon üzerinden yapılabilir. Masaj yapmanız ilaç kullanmanız gerekiyorsa bu protokol size gösterilir. Gerekli görülürse 3. ve 12. aylarda kontrole gelmeniz istenebilir.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu
www.ankaraestetikcerrahi.com
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