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Şehit asker memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün naaşı törenle memleketine uğurlandı.Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Bitlis’in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı.

Şehit asker memleketine uğurlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün naaşı törenle memleketine uğurlandı.
Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Bitlis’in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Van Jandarma Filo Komutanlığında yapılan törenin ardından Şehit Öztürk’ün naaşı memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine uğurlandı.
Uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri erkan katıldı.

Şehit asker memleketine uğurlandı

Şehit asker memleketine uğurlandı

Şehit asker memleketine uğurlandı

Şehit asker memleketine uğurlandı

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