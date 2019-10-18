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Şehit Astsubay Mesut Akmeşe Dikili'de son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı su altı timleri tarafından yapılan dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, İzmir’in Dikili ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, dalış eğitimi sırasında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37) şehit olmuş, rahatsızlanan 3 asker ise tedavi altına alınmıştı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe için ilk tören dün akşam Antalya Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlendi. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve askeri erkanın katıldığı törende şehit Mesut Akmeşe’nin öz geçmişi okundu. Yapılan duaların ardından tören mangasınca omuzlara alınan şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçağa konuldu. Şehidin naaşı memleketi İzmir’e uğurlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bir kız çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe için memleketi Dikili ilçesindeki Merkez Camisi’nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 8 yaşındaki kızı Hayriye Nil’in babasının tabutuna son bakışları yürek dağladı. Şehidin bir yakını da al bayrağa sarılı tabutunu dakikalarca okşadı. Şehit babası Kerim Akmeşe ve ailesininde, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe’nin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dikili Demirtaş Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Törene ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şehidin eşi Latife Akmeşe, babası Kerim Akmeşe, şehidin ağabeyi Yakup Akmeşe, amcası Demirtaş Mahallesi Muhtarı Zekeriya Akmeşe, yakınları, arkadaşlar, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit astsubay Mesut Akmeşe Dikili

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