HABER

Şehit ateşi Ahlat’a düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.Çaldıran’ın Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere, saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı.

Şehit ateşi Ahlat’a düştü

Van’ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.
Çaldıran’ın Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere, saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Şehit Öztürk’ün acı haberi, Ahlat ilçesinin Kulaksız Mahallesi’ndeki ailesine bildirildi. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Öztürk için cuma namazı sonrası ilçede tören yapılması bekleniyor.

Şehit ateşi Ahlat’a düştü

Şehit ateşi Ahlat’a düştü

Şehit ateşi Ahlat’a düştü

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
İskenderun’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaİskenderun’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
(Özel) Avcılar E-5’te trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı(Özel) Avcılar E-5’te trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.