Şehit Aybüke öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

Her gün okula geldiklerinde portresiyle karşılaştıklarını, hatıralarıyla yaşadıklarını anlatan Tokmakpusa, "Aybüke'yi hiç unutmayacağız, hep yaşatacağız. İnşallah böyle acı olaylar eğitim camiasında ve tüm dünyada bir daha yaşanmaz. Neşesi her an gözümüzün önünde, kahkahası her an kulaklarımızda." dedi.

Öğrencilerinden Zehra Altun da karne almanın sevincini yaşadıklarını, Aybüke öğretmeni kaybetmenin ise üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Altun, öğretmenini çok özlediğini belirtti.

Törende daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.