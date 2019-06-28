HABER

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), Boeing’den teslim aldığı 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ isminin verildiğini açıklamasının ardından yayımladığı görüntüyle, uçağa isminin giydirildiği duyuruldu.Geçtiğimiz günlerde Boeing’ten sipariş ettiği ilk 787-9 tipi Dreamliner uçağını teslim alan Türk Hava Yolları, sosyal medyadan “Yeni uçağımızın adı ne olsun?” isimli bir oylama başlatmıştı.

Türk Hava Yolları (THY), Boeing’den teslim aldığı 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ isminin verildiğini açıklamasının ardından yayımladığı görüntüyle, uçağa isminin giydirildiği duyuruldu.
Geçtiğimiz günlerde Boeing’ten sipariş ettiği ilk 787-9 tipi Dreamliner uçağını teslim alan Türk Hava Yolları, sosyal medyadan “Yeni uçağımızın adı ne olsun?” isimli bir oylama başlatmıştı. Sosyal medyadan gelen yoğun talep doğrultusunda uçağa, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi olan ‘Maçka’ ismi verilmişti. Alınan karar doğrultusunda THY, uçağa Maçka isminin giydirmesini yapıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı 15 saniyelik video ile duyurdu.
Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, “İyi ki varsın Eren! Eren’in anısına, yeni uçağımız Dreamliner’ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon’da” denildi.
THY tarafından alınan karar doğrultusunda 787-9 tipi Dreamliner, ilk uçuşunu da Trabzon’a gerçekleştirecek.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyorOperasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor
FSM'deki çalışmalar İstanbul trafiğini olumsuz etkilediFSM'deki çalışmalar İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da taksici operasyonu! Sayı artıyor

Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.