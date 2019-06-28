Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi

Türk Hava Yolları (THY), Boeing’den teslim aldığı 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ isminin verildiğini açıklamasının ardından yayımladığı görüntüyle, uçağa isminin giydirildiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Boeing’ten sipariş ettiği ilk 787-9 tipi Dreamliner uçağını teslim alan Türk Hava Yolları, sosyal medyadan “Yeni uçağımızın adı ne olsun?” isimli bir oylama başlatmıştı. Sosyal medyadan gelen yoğun talep doğrultusunda uçağa, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi olan ‘Maçka’ ismi verilmişti. Alınan karar doğrultusunda THY, uçağa Maçka isminin giydirmesini yapıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı 15 saniyelik video ile duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, “İyi ki varsın Eren! Eren’in anısına, yeni uçağımız Dreamliner’ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon’da” denildi.

THY tarafından alınan karar doğrultusunda 787-9 tipi Dreamliner, ilk uçuşunu da Trabzon’a gerçekleştirecek.

