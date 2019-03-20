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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın cenazesi, Ordu'da toprağa verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Damcı'nın (29) naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracına kondu.

Şehidin naaşı daha sonra Altınordu ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Ulu Cami'de tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Baba Bahattin ile anne Emine Damcı'yı protokol üyeleri teselli etti.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşı, ikindi namazının ardından Ordu Şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu ve Giresun milletvekilleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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