Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'cü hainlere karşı direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi. Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. Şehit düşen komutanımız Osman Erbaş'ın silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kullanımında kaydedilen ilerlemede büyük pay sahibi olduğu da öğrenildi.

Türkiye akşam saatlerinde gelen 11 şehit haberiyle yasa boğuldu. Kazada kaybettiğimiz askerlerin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklandı.

"ONLAR TÜRK ASKERİ DEĞİL KATİL"

Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi.

Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller." sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.