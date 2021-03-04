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Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

04.03.2021 21:44 | Son Güncelleme:
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Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş için, "Şehidimiz Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı orduda direnişi örgütleyen komutanlardandı. FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkarmıştı." ifadelerini kullandı.

Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'cü hainlere karşı direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi. Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. Şehit düşen komutanımız Osman Erbaş'ın silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kullanımında kaydedilen ilerlemede büyük pay sahibi olduğu da öğrenildi.

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Türkiye akşam saatlerinde gelen 11 şehit haberiyle yasa boğuldu. Kazada kaybettiğimiz askerlerin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklandı.

"ONLAR TÜRK ASKERİ DEĞİL KATİL"

Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi.

Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller." sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN 'VUR EMRİ' ÇIKARDI

24, 25, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için 'vur emri' çıkardığını hatırlattı.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı’nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.

SİHA'LARDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız

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