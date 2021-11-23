Şehit mezarına çarpıp zarar verdi, aracını bırakıp kaçtı

Dün gece saat 02.40 sıralarında bir otomobil, Burgaz Mahallesi Ferah Sokak girişinde bulunan şehit mezarına çarparak hasar verdi. Araç, 12 Eylül 1922 yılında Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında hayatını kaybeden Şehit Mehmet’e ait mezar taşına çarptı. Kazanın ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda aracın, Bursa il merkezinde ikamet eden Yeter A’ya ait olduğu tespit edildi. Kayıtlı telefon numarasından kendisine ulaşılamaması üzerine, araç çekici ile otoparka çektirildi. Mudanya Emniyeti olayla alakalı tahkikat başlattı.

(İHA)

