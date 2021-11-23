HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit mezarına çarpıp zarar verdi, aracını bırakıp kaçtı

Şehit mezarına çarpıp zarar verdi, aracını bırakıp kaçtı

23.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, gece yarısı şehit mezarına çarparak zarar veren sürücü, aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Şehit mezarına çarpıp zarar verdi, aracını bırakıp kaçtı

Dün gece saat 02.40 sıralarında bir otomobil, Burgaz Mahallesi Ferah Sokak girişinde bulunan şehit mezarına çarparak hasar verdi. Araç, 12 Eylül 1922 yılında Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında hayatını kaybeden Şehit Mehmet’e ait mezar taşına çarptı. Kazanın ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda aracın, Bursa il merkezinde ikamet eden Yeter A’ya ait olduğu tespit edildi. Kayıtlı telefon numarasından kendisine ulaşılamaması üzerine, araç çekici ile otoparka çektirildi. Mudanya Emniyeti olayla alakalı tahkikat başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.